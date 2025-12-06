紙風車368大直高中演出《台灣幻想曲》

紙風車368前往北市大直高中演出《台灣幻想曲》，小朋友開心互動。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」，12月第1個週末（6日）前往北市大直高中演出《台灣幻想曲》，由台灣產物保險文教基金會贊助，吸引1500名師生、家長及社區居民到場觀賞。

越接近冬天，日夜溫差大，晚間氣溫驟降、風勢不小，家長們帶著孩子，下午就坐在椅子上看彩排，期待晚間正式演出。本場演出的主要贊助者台灣產物保險文教基金會副執行長林金何表示，他也曾經是帶著孩子來看紙風車的家長之一，希望藉此成為孩子記憶中最溫暖的力量。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，《紙風車368》的每一場演出，都是靠著許多善心力量才能前行，「我們希望讓每個孩子不論身在都市或偏鄉，都能享受到最好的藝術。」368自2006年啟動，目標是讓全台灣368個鄉鎮市區的孩子都能免費看到一場專屬於自己的藝術演出，至今已累積帶給百萬名觀眾難忘的感動，成為台灣規模最大、持續最久的公益兒童藝術行動。

