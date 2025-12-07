自由電子報
藝文 > 即時

清邁設計週「超強台灣」展區曝光！慢漫台東×台泰共創×排灣族服飾一次看

2025/12/07 01:01

台灣展區將台東的慢生活、台泰的器物語言，到排灣族服飾的文化記憶，透過不同角度把台灣的「地方」呈現泰國觀眾眼前。（記者董柏廷攝）台灣展區將台東的慢生活、台泰的器物語言，到排灣族服飾的文化記憶，透過不同角度把台灣的「地方」呈現泰國觀眾眼前。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／泰國清邁報導〕2025清邁設計週（CMDW2025）邁入第11年，由泰國創意經濟局（CEA ）北部辦公室主辦，以「Local Plus：創意×科技×永續」為主題，於12 月6日至14日在清邁 Klang Wiang、Chang Moi–Tha Phae、Sanpakoi 三大區域登場。

CEA 今年以「創意方程式（Equation of Creativity）」為象徵，透過「＋、×、÷、−、∞」等五大符號延伸出跨域共創、知識分享、降低環境負擔與無限成長的城市願景。「Multiply 乘法」單元則是今年設計週的主舞台，匯集台灣、日本、寮國、印度、印尼、菲律賓、新加坡、法國、英國、加拿大、中國、俄羅斯等12國，從三大展區延伸展覽、市集與音樂活動，帶動清邁在亞洲創意城市中的高度討論度，其中「台灣工藝設計展區」亦為熱門展區之一。

慢漫台東」以「工藝地平線」為題，具體呈現東海岸的工藝設計節奏。（記者董柏廷攝）慢漫台東」以「工藝地平線」為題，具體呈現東海岸的工藝設計節奏。（記者董柏廷攝）

台灣工藝設計展區由3組展覽構成，呈現跨材料、跨文化、跨地景的創作路線。「慢漫台東」以「工藝地平線」為題，由台東縣政府與台灣設計師連線策劃，把東海岸的生活步調搬進展場，展區以三層敘事，從工藝師與設計師合作的手路，到在地品牌選品呈現的生活日常，再到原住民藤編文化的採集與工序，具體呈現東海岸的工藝設計節奏，也提前呼應明年台東博覽會「Slow for Life」主題。

「TTPC 台泰設計共創計劃」以「Table Matter」為主軸，從桌上物件談文化距離。（記者董柏廷攝）「TTPC 台泰設計共創計劃」以「Table Matter」為主軸，從桌上物件談文化距離。（記者董柏廷攝）

「TTPC 台泰設計共創計劃」則以「Table Matter」為主軸，從桌上物件談文化距離。台灣與泰國設計師以木材、鋁材打造花器、容器與雕塑，讓看似日常的器物成為跨文化對話的媒介，展場氛圍安靜而內斂，但細節藏著文化流動，愈看愈有餘韻。

「adjunangan」來自排灣語，意為「傳統領域」。從女孩服、少女服、婚服到喪儀服，呈現排灣族女性的生命歷程。（記者董柏廷攝）「adjunangan」來自排灣語，意為「傳統領域」。從女孩服、少女服、婚服到喪儀服，呈現排灣族女性的生命歷程。（記者董柏廷攝）

「adjunangan」來自排灣語，意為「傳統領域」。策展團隊以「服飾即領域」為核心概念，從女孩服、少女服、婚服到喪儀服，呈現排灣族女性生命歷程中的文化位置。刺繡符碼與珠飾線條像一張張視覺地圖，把身體、祖靈與土地的關係具象化。

今年台灣展區不再只是單純的展件並列，更像是三條並行的文化路線，從台東的慢生活、台泰的器物語言，到排灣族服飾的文化記憶，透過不同角度把台灣的「地方」重新打開，也讓觀眾在清邁的城市肌理中重新理解創意、文化與土地的關係。

