藝術文化

菊島文學獎頒獎典禮暨澎湖縣作家作品集新書發表會 蔚為文壇盛事

2025/12/07 17:34

菊島文學獎頒獎典禮，蔚為澎湖文壇盛事。（澎湖縣政府文化局提供）菊島文學獎頒獎典禮，蔚為澎湖文壇盛事。（澎湖縣政府文化局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局舉行第28屆菊島文學獎頒獎典禮暨澎湖縣作家作品集第30輯新書發表會，讓喜愛文學的朋友得以共聚一堂，分享華美的文學盛宴。頒獎典禮由參議王國裕主持，出席的評審委員有何寄澎教授、詩人白靈、散文家歐銀釧、小說家甘耀明及多位嘉賓。

《做垺相褒唸歌詩-澎湖褒歌108》新書發表會，由6位作者齊力完成。（澎湖縣政府文化局提供）《做垺相褒唸歌詩-澎湖褒歌108》新書發表會，由6位作者齊力完成。（澎湖縣政府文化局提供）

現代詩的首獎得獎人張政愉先生得獎作品為<海龜不懂的鄉愁-給望安母親的家書>。社會組散文首獎得獎人劉哲廷先生得獎作品為<鳥類的十種觀察方式>。社會組短篇小說類的首獎得獎人趙品瑄小姐以<阿醜>一文奪冠。

另外，活動現場也舉行澎湖縣作家作品集《做垺相褒唸歌詩-澎湖褒歌108》新書發表會，本書收錄陳瑞麟、陳芊蓉、陳德濟、許全勝、洪筱玲、歐德孝等6位作者的創作，講澎湖人的生活、寫澎湖人的精神，記錄澎湖腔口的詞彙、保存澎湖特殊的語音，傳承褒歌的藝術及趣味。

表演節目由白沙國中本土語言社同學帶來精彩的褒歌戲劇，透過5個情境小短劇來呈現褒歌作品。成員包括7-9年級，第一次進行校外表演，指導老師即為新書作者之一陳芊蓉老師，同學們表演雖然較為青澀，但非常生動有趣，為本土語言的傳承注入新活水，值得鼓勵。

典禮後得獎人與評審委員進行一場溫馨的文學交流，在冬陽下更顯溫暖。

　　

