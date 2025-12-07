自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

嘉博會12日登場 舊嘉監宿舍群裝置《嘉私選物》展區

2025/12/07 17:36

「嘉私選事」邀請民眾載上耳機聆聽城市集體記憶。（嘉市政府提供）「嘉私選事」邀請民眾載上耳機聆聽城市集體記憶。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「320+1嘉義市城市博覽會」將於12日起登場，其中嘉義舊監獄宿舍群設置亮點展區「嘉私選物」（CHIAYI GOODS），市府文化局表示，此展區為嘉義生活元素首次被系統化地梳理與呈現，以「自然」、「人文」、「城市」三大面向，精選出超過45個代表嘉義宜居的物件與故事，將舊監宿舍群打造成一間沒有圍牆的城市選物店。

文化局表示，「嘉私」（台語傢私，及工具、物品之意）象徵城市生活工具與性格，展覽不只是博覽會的部分，而是城市記憶的延續與文化實驗。



走入位於舊監獄宿舍群展場，展覽分為「嘉私選物」（實驗木場）與「嘉私選事」（矯正塾1921），透過器物與故事呈現城市集體記憶，包括陽光山形、音樂場景、信仰文化、車站風景到棒球城市的脈絡。

策展團隊邀請10多位不同世代嘉義居民以聲音導覽，揭開火雞肉飯走紅、熱帶樹種之都、單子紅豆等在地文化背後的歷史線索，打造視覺與聽覺的雙重敘事。



除了看展，也延伸五感「品味」嘉義。其中「嘉私咖啡」（舊監更生島）邀集木商珈琲、森咖啡、西瓜珈琲，推出限定飲品「山霧」茶咖啡、「草莓雲」冷萃與以林鐵蒸汽火車為意象的「蒸氣21」雞蛋糕；戶外「嘉私庭園」則以綠意與百年建築營造沉浸式散步場域。

台灣田野學校規劃延伸活動「宜居裡的日常風景」，透過走讀形式，帶領參加者穿梭宿舍群巷弄，從腳下的土地與眼前的建築中，挖掘出更深層的文化底蘊。

文化局表示，由「嘉義諸羅街區科技發展協會」與「嘉義市商圈文化促進協會」響應辦理的時光市集，將宿舍群鄰玉峰街區域，打造成充滿濃郁懷舊氛圍的文創市集，帶領民眾重返青春年代。

