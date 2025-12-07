40分鐘聽、見科技藝術的詩意 豪華朗機工新作《宇宙201》

《生光》變幻中，被光環圍繞的星群與《手識》對話。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「豪華朗機工」2010年正式成軍後，陸續發表很多作品，但以「豪華朗機工」為名的個展，卻是自2012年之後，時隔13年才見到「宇宙寫生」，目前正在台北當代館展出。其中，規模最宏大的一件新作，是位於2樓的《宇宙201》。

「豪華朗機工」的作品多半具備一些共同的特性：音樂、視覺、裝置、文本共陳；取材自然與生活環境的產物，以科技輔助，而有擬生的動態感；其關注的面向與「存在的真實」息息相關，但有些存在是不可視的，比如情感、記憶與生命循環等，他們嘗試用聲音、光線，讓人聽、見。

《宇宙201》是由《生光》、《物林》、《手識》共同構築的一個會呼吸的宇宙場域。（記者凌美雪攝）

《宇宙201》其實是3件作品以「1+1+1=4」的概念所創造出的獨特場域，3件作品首先聚焦目光的，是在空間深處的《手識》，直觀是一個超大型機械手掌，每隻手指的指節分明，在音樂中以悠緩的節奏持續變換姿態，像在觸摸，也像是一種有意識的測量，導引或回應著觀者的意識，連結人與無垠的相遇與對話。

包圍著《手識》的，是一片由漂流木構成的《物林》，帶著海洋與河川的記憶，飄散著木頭的氣味與時間的痕跡，組構成一片會呼吸的森林。隨著呼吸頻率穿梭在空間中的，是燈光與聲響同步的《生光》，光從不同的角落射出、聚合、再消散，聲音則像是宇宙的節拍，讓置身《物林》中的人，感官被溫柔牽引。

坐在《物林》間，靜觀機械手在音樂節奏下牽引人與自然之間微妙的張力，舉頭仰望，可見被光環圍繞的星群，各自獨立閃耀，卻在同一片宇宙中運行，這關於連結與生命的現場敘事，就是《宇宙201》每40分鐘1次輪迴的詩意幻境。作品精彩片段連結：https://reurl.cc/pKvWG8

