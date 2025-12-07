自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

故宮南院馬拉松掀起獎牌收藏熱潮 「肉形石」被譽為最具食慾的獎牌

2025/12/07 17:39

故宮南院馬拉松今年獎牌是「肉形石」。（故宮南院提供）故宮南院馬拉松今年獎牌是「肉形石」。（故宮南院提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「2025 第7屆故宮南院馬拉松」今一早6點30分在故宮南院慶典花園鳴槍起跑，超過 6000 名跑友爭取史上最具食慾的獎牌「肉形石」，可以和前年「毛公鼎」、去年「翠玉白菜」共同組成全套「故宮三寶—酸菜白肉鍋」，獨特且具文化趣味的獎牌設計掀起跑界收藏熱潮。

暖身操後，由國立故宮院長蕭宗煌、副院長黃永泰、副院長余佩瑾、處長彭子程、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等共同鳴槍。知名作家同時也是現任台北市文化局長蔡詩萍、藝人謝忻也在今日跑者行列，蔡詩萍更選擇這場賽事挑戰人生第100場全馬。

故宮南院馬拉松跑者服裝爭奇鬥艷。（故宮南院提供）故宮南院馬拉松跑者服裝爭奇鬥艷。（故宮南院提供）

適逢故宮百年與南院開館10週年，賽事特別打造全新「故宮南院馬拉松 CI」與紀念品，以范寬〈谿山行旅圖〉設計紀念巾與提袋，讓跑者能把千年山水「披在肩上」。

故宮南院馬拉松逾 6000 名跑友共襄盛舉。（故宮南院提供）故宮南院馬拉松逾 6000 名跑友共襄盛舉。（故宮南院提供）

故宮南院表示，南院70公頃的自然環境與建築景觀向來是跑者最喜愛的賽道特色，這屆賽事跑者，除可前一天搭帳篷夜宿南院，當日還可持號碼布免費參觀「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，除了北宋蘇氏三代的書法與汝窯外，鎮院國寶—范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉三幅北宋巨碑式山水畫。

故宮南院馬拉松有跑友穿著青花瓷旗袍，相當吸睛。（故宮南院提供）故宮南院馬拉松有跑友穿著青花瓷旗袍，相當吸睛。（故宮南院提供）

這屆賽事準備了100份故宮文創商品作為摸彩品，跑者稱「完賽禮設計很美，讓人想年年收藏」、「多了7K 組很友善，非常適合剛開始跑步的人」、「號碼布可免費參觀真的太超值」，「跑完剛好去衝北宋三公」、「園區內路線風景太療癒」。 

故宮南院馬拉松，跑者競相與「肉形石」合影。（故宮南院提供）故宮南院馬拉松，跑者競相與「肉形石」合影。（故宮南院提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應