故宮南院馬拉松掀起獎牌收藏熱潮 「肉形石」被譽為最具食慾的獎牌

故宮南院馬拉松今年獎牌是「肉形石」。（故宮南院提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「2025 第7屆故宮南院馬拉松」今一早6點30分在故宮南院慶典花園鳴槍起跑，超過 6000 名跑友爭取史上最具食慾的獎牌「肉形石」，可以和前年「毛公鼎」、去年「翠玉白菜」共同組成全套「故宮三寶—酸菜白肉鍋」，獨特且具文化趣味的獎牌設計掀起跑界收藏熱潮。

暖身操後，由國立故宮院長蕭宗煌、副院長黃永泰、副院長余佩瑾、處長彭子程、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等共同鳴槍。知名作家同時也是現任台北市文化局長蔡詩萍、藝人謝忻也在今日跑者行列，蔡詩萍更選擇這場賽事挑戰人生第100場全馬。

請繼續往下閱讀...

故宮南院馬拉松跑者服裝爭奇鬥艷。（故宮南院提供）

適逢故宮百年與南院開館10週年，賽事特別打造全新「故宮南院馬拉松 CI」與紀念品，以范寬〈谿山行旅圖〉設計紀念巾與提袋，讓跑者能把千年山水「披在肩上」。

故宮南院馬拉松逾 6000 名跑友共襄盛舉。（故宮南院提供）

故宮南院表示，南院70公頃的自然環境與建築景觀向來是跑者最喜愛的賽道特色，這屆賽事跑者，除可前一天搭帳篷夜宿南院，當日還可持號碼布免費參觀「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，除了北宋蘇氏三代的書法與汝窯外，鎮院國寶—范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉三幅北宋巨碑式山水畫。

故宮南院馬拉松有跑友穿著青花瓷旗袍，相當吸睛。（故宮南院提供）

這屆賽事準備了100份故宮文創商品作為摸彩品，跑者稱「完賽禮設計很美，讓人想年年收藏」、「多了7K 組很友善，非常適合剛開始跑步的人」、「號碼布可免費參觀真的太超值」，「跑完剛好去衝北宋三公」、「園區內路線風景太療癒」。

故宮南院馬拉松，跑者競相與「肉形石」合影。（故宮南院提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法