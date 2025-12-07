自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

搶救藝術史遺漏的拼圖 衛武營「台灣舞蹈記憶地圖」4年計畫啟動

2025/12/07 14:31

文化部次長李靜慧（左）與衛武營藝術總監簡文彬共同啟動「台灣舞蹈記憶地圖」計畫。（記者凌美雪攝）文化部次長李靜慧（左）與衛武營藝術總監簡文彬共同啟動「台灣舞蹈記憶地圖」計畫。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心在文化部支持下，首度推出為期4年的「台灣舞蹈記憶地圖」計畫，今（7）日在衛武營舉辦計劃啟動儀式與座談會，由文化部次長李靜慧及衛武營藝術總監簡文彬共同宣告計畫的源起與內容，座談會則聚集了全台各地舞蹈相關研究學者、評論人及產業人士，包括陳雅萍、趙玉玲、盧健英、陳品秀、田國平（貧窮男）、戴君安、趙郁玲等，從專業視角共同探討相關議題。

文化部次長李靜慧指出，文化部從2018年就開始推動重建台灣藝術史，第一期針對美術、文學跟音樂執行8年之後，今年提出2.0計劃，又多加了歌仔戲跟建築2個項目，但在計畫公布後，有前輩質疑：「還是不做舞蹈嗎？」才驚覺怎會漏掉這件事。

「台灣舞蹈記憶地圖」計畫啟動。（記者凌美雪攝）「台灣舞蹈記憶地圖」計畫啟動。（記者凌美雪攝）

文化部檢視過去國內對舞蹈藝術史相關的計畫，只有文建會時期出版的4本舞者的傳記，也就是說整整20年時間，「當我們努力探索自己的藝術與土地及歷史的關係和脈絡，舞蹈這一塊拼圖卻一直沒拚上。」所以，即使今年原本的預算沒有編到，還是請藝發司想辦法挪出經費來進行舞蹈這一塊，李靜慧也感謝衛武營以多年來與舞蹈界建立的關係，勇於承擔這項任務，開始把舞蹈類的台灣藝術史建立起來。

衛武營總監簡文彬則說明，未來4年，將在文建會時期的《台灣大百科舞蹈類詞條》、國藝會《台灣當代舞蹈年表》，還有台灣舞蹈研究學會等中央與地方機構，以至於民間團體的研究與發表的基礎上，繼續進行台灣舞蹈家的口述歷史及主題式研究。並將成果延伸為人才培育和推廣活動，活化台灣舞蹈歷史，讓舞蹈的故事還有知識可以普及所有人。

