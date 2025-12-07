自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

嘉市「共創陶城」 AI互動體驗交趾陶之美

2025/12/07 17:42

嘉市「數位互動，共創陶城」今天在市立博物館三樓交趾陶館開展。（嘉市政府提供）嘉市「數位互動，共創陶城」今天在市立博物館三樓交趾陶館開展。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市迎接建城321週年，市立博物館攜手中華電信推出「數位互動，共創陶城」的文化科技應用裝置，今天在市立博物館三樓交趾陶館開展，現場以創新數位互動方式呈現嘉義傳統工藝「交趾陶」，讓參觀民眾以「參與」的方式，體驗在地文化的獨特魅力。

市長黃敏惠表示，市立博物館導入數位科技與 AI 互動方式，讓工藝不再只是觀賞，而是以互動的方式走近大眾，讓傳統工藝不僅能被看見，更能被體驗與共創，讓參觀者以更生動、更深入的方式體會交趾陶的美，與文化產生更深的連結。

嘉市「共創陶城」 AI互動體驗交趾陶之美參觀民眾透過文化科技應用裝置，體驗嘉義傳統工藝「交趾陶」的獨特魅力。
（嘉市政府提供）

「數位互動，共創陶城」推出的兩項全新數位互動體驗為「葉王工藝社 全民捏陶」與「探陶藝次元」。

其中，「葉王工藝社 全民捏陶」以非接觸式的手勢感測為亮點，讓民眾進行浮空捏陶，再藉由AI即時生成釉色與紋理，讓交趾陶之父葉王的工藝精神轉化為可親身參與的創作體驗。每位參與者都能完成獨一無二、可帶走的數位交趾陶作品，在動手創作中感受傳統工藝的巧思與美學。

嘉義市長黃敏惠（右一）出席「數位互動，共創陶城」開展活動。（嘉市政府提供）嘉義市長黃敏惠（右一）出席「數位互動，共創陶城」開展活動。（嘉市政府提供）

「探陶藝次元」則是以交趾陶常見的三大創作題材──戲齣人物、飛禽走獸、花果器物為核心，透過感應式互動導覽，引導民眾循序探索各主題脈絡。例如在戲齣人物章節中，特別呈現嘉市九華山地藏庵的「戴潮春事件陶壁」。此作品為國家薪傳獎得主交趾陶大師呂勝南的封刀之作，同時也是首件以嘉義在地歷史素材所打造的交趾陶陶壁，在工藝史上別具意義。

文化局表示，此展展期至12月28日，到場參觀的民眾即有機會抽中博物館製作的「嘉博館限定版LINE貼圖」。此外，交趾陶館的展覽摺頁也同步推出期間限定的 Web AR 拍照互動，提供民眾以更輕鬆的方式走進嘉義工藝文化。

