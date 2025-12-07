自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

動物職人影集《動物園》新北特映 府中15十四週年館慶活動12月接連登場

2025/12/07 17:44

新北市府中15歡慶十四週年，7日邀請全新影集《動物園》舉辦第1、2集新北特映會。（記者黃政嘉攝）新北市府中15歡慶十四週年，7日邀請全新影集《動物園》舉辦第1、2集新北特映會。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市府中15紀錄片放映院歡慶14週年，以年度主題「One 4 All—為所有人精彩」推出一系列影像文化活動，今天邀請國內首部聚焦聚焦動物職人影集《動物園》舉辦首2集新北特映會，主演的邵雨薇、李淳與拍片團隊共同與逾百位爆滿粉絲觀影，交流影集的情感能量。

邵雨薇（右２）、李淳（右1）主演動物職人影集《動物園》，今天一同參與新北特映會。（記者黃政嘉攝）邵雨薇（右２）、李淳（右1）主演動物職人影集《動物園》，今天一同參與新北特映會。（記者黃政嘉攝）

《動物園》由唐在揚監製、蘇文聖執導，劇組以真摯筆觸呈現人與動物之間的信任與情感，邵雨薇說，她在劇中角色本來是廣告公司職員，因緣際會到動物園擔任實習保育員，從中發現有愛人的能力，進而感染他人，她與李淳笑談「和動物對戲就像談一場沒有台詞的戀愛」。

新北市文化局長張䕒育表示，府中15以影像藝術推動為使命，自成立以來，累積逾350萬參觀人次、放映逾9000場電影，陪逾56萬名觀眾走進影像世界，已成為新北重要的影像文化基地，今年館慶主題象徵影像藝術能讓每份獨特被看見，也持續展現府中15推廣多元觀影、扶植新銳創作的核心精神。

府中15館慶活動推出親子教育課程，打造不同主題的親子工作坊。（新北市文化局提供）府中15館慶活動推出親子教育課程，打造不同主題的親子工作坊。（新北市文化局提供）

　12月館慶活動還有「遊戲時間 PLAYTIME」親子教育課程，13日在2樓舉行，將放映實驗影像跟觀眾互動；20日的展覽延伸活動「感覺專屬靜音派對」，則呼應到目前展出的《感覺器 OFF/ON–超感官影像體驗展》，觀眾將配戴耳機，以頻道切換方式聆聽多位DJ風格各異的演出，活動將於13日中午12點起開放線上（https://reurl.cc/rKDQEO）報名，相關活動資訊可至府中15官網查詢。

府中15《感覺器OFF／ON》年度特展，集結7組新世代藝術創作者，打造4層樓的感官旅程。（新北市文化局提供）府中15《感覺器OFF／ON》年度特展，集結7組新世代藝術創作者，打造4層樓的感官旅程。（新北市文化局提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應