動物職人影集《動物園》新北特映 府中15十四週年館慶活動12月接連登場

新北市府中15歡慶十四週年，7日邀請全新影集《動物園》舉辦第1、2集新北特映會。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市府中15紀錄片放映院歡慶14週年，以年度主題「One 4 All—為所有人精彩」推出一系列影像文化活動，今天邀請國內首部聚焦聚焦動物職人影集《動物園》舉辦首2集新北特映會，主演的邵雨薇、李淳與拍片團隊共同與逾百位爆滿粉絲觀影，交流影集的情感能量。

邵雨薇（右２）、李淳（右1）主演動物職人影集《動物園》，今天一同參與新北特映會。（記者黃政嘉攝）

《動物園》由唐在揚監製、蘇文聖執導，劇組以真摯筆觸呈現人與動物之間的信任與情感，邵雨薇說，她在劇中角色本來是廣告公司職員，因緣際會到動物園擔任實習保育員，從中發現有愛人的能力，進而感染他人，她與李淳笑談「和動物對戲就像談一場沒有台詞的戀愛」。

新北市文化局長張䕒育表示，府中15以影像藝術推動為使命，自成立以來，累積逾350萬參觀人次、放映逾9000場電影，陪逾56萬名觀眾走進影像世界，已成為新北重要的影像文化基地，今年館慶主題象徵影像藝術能讓每份獨特被看見，也持續展現府中15推廣多元觀影、扶植新銳創作的核心精神。

府中15館慶活動推出親子教育課程，打造不同主題的親子工作坊。（新北市文化局提供）

12月館慶活動還有「遊戲時間 PLAYTIME」親子教育課程，13日在2樓舉行，將放映實驗影像跟觀眾互動；20日的展覽延伸活動「感覺專屬靜音派對」，則呼應到目前展出的《感覺器 OFF/ON–超感官影像體驗展》，觀眾將配戴耳機，以頻道切換方式聆聽多位DJ風格各異的演出，活動將於13日中午12點起開放線上（https://reurl.cc/rKDQEO）報名，相關活動資訊可至府中15官網查詢。

府中15《感覺器OFF／ON》年度特展，集結7組新世代藝術創作者，打造4層樓的感官旅程。（新北市文化局提供）

