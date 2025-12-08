我們飛！桃園市國樂團邀新加坡國家青年華樂團 台灣巡演首站點亮桃園

桃園市國樂團攜手新加坡青年華樂團展開跨國音樂交流。（桃園市文化基金會提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市國樂團將於12月10日晚上7點30分首次與新加坡國家青年華樂團（SNYCO）攜手合作，展開跨越國際的文化交流音樂會，象徵2地主流國樂團以音樂相遇，跨越地域差異，共同在桃園舞台上激盪新的國樂能量。

桃園市國樂團攜手新加坡青年華樂團展開跨國音樂交流。（桃園市文化基金會提供）

此次新加坡國家青年華樂團由多達88位青年演奏者隨團來臺，展現龐大而完整的編制，突顯新加坡對此次文化交流的重視與支持。音樂會將由新加坡國家青年華樂團音樂總監郭勇德與桃園市國樂團助理指揮詹秉翔共同指揮，桃園市國樂團將由二胡符珈瑋、笛子梁雯婷及黃俞鈞等3位優秀的演奏家擔任協奏，與新加坡國家青年華樂團交流演出，呈現2地音樂語彙交織的嶄新視野。

請繼續往下閱讀...

音樂會將以台灣作曲家謝惠如的新作《3,242公里的聲城事》揭開序幕，以海島文化、潮聲意象與雙城記憶串起臺新之間的聲音對話。緊接由符珈瑋擔任獨奏，演出馮國峻所創作的《渡》二胡協奏曲，以濃烈的情緒層次描繪逆境與希望；趙俊毅《明日之城》結合錄音與科技互動，呈現充滿城市感的新加坡日常聲景；王辰威的《笛緣》則由梁雯婷與黃俞鈞雙笛合演，展現靈巧的音色交織；姜瑩《絲綢之路》以多元節奏開拓聽覺視野；王丹紅《太陽頌》則以民間旋律描繪土地的生命張力，多元精采曲風目不暇給。

新加坡國家青年華樂團是新加坡最具代表性的新生代華樂團隊之一，長年致力於推動青年音樂人才的扎實培育，在新加坡各大演出場合屢獲好評，並以活力、細膩與極具舞台張力的演出風格展現樂團規模與實力。雙方首次攜手，不僅在曲目上展現創作的多樣性，也在演奏風格與音樂層次上得到啟發。

即日起開放索票，索票地點包含桃園市文化局、桃園展演中心及中壢藝術館服務台。

新加坡國家青年華樂團音樂總監郭勇德。（桃園市文化基金會提供）桃園市國樂團助理指揮詹秉翔。（桃園市文化基金會提供）桃園市國樂團二胡符珈瑋。（桃園市文化基金會提供）桃園市國樂團笛子梁雯婷。（桃園市文化基金會提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法