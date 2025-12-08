自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「好繪芽」讓世界看見台灣繪本能量 高市圖獲金點設計標章

2025/12/08 14:23

高市圖館長李金鴦（左2）帶領團隊至「金點設計獎標章」複審評選現場，呈現計畫深耕6年的成果。（高市圖提供）高市圖館長李金鴦（左2）帶領團隊至「金點設計獎標章」複審評選現場，呈現計畫深耕6年的成果。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館連續6年推動「好繪芽」繪本創作人才扶植計畫，培育超過180位創作者，扶植出版20本台灣原創繪本，許多佳作登上義大利波隆那兒童書展和韓國釜山國際兒童書展，讓世界看見台灣繪本的能量與溫度，榮獲全球華人最具影響力的「金點設計獎標章」肯定。

高市圖「好繪芽」繪本創作人才扶植計畫，將學習、創作、出版與推廣串連成完整的支持系統。（高市圖提供）高市圖「好繪芽」繪本創作人才扶植計畫，將學習、創作、出版與推廣串連成完整的支持系統。（高市圖提供）

高市圖館長李金鴦表示，2019年起推動的「好繪芽」繪本創作人才扶植計畫，以「公共設計」思維重新定義圖書館角色，將學習、創作、出版與推廣串連成完整的支持系統，這項深耕計畫憑藉其系統化的培育機制與創新實踐，在「金點設計獎標章」上千件參賽作品中脫穎而出，在「整合設計類—社會設計」項目備受肯定，展現公共文化機構在社會創新中的無限可能。

高市圖「好繪芽」計畫6年來辦理多場新書分享會，作者分享繪本誕生過程，吸引親子讀者熱烈參與。（高市圖提供）高市圖「好繪芽」計畫6年來辦理多場新書分享會，作者分享繪本誕生過程，吸引親子讀者熱烈參與。（高市圖提供）

她說，「好繪芽」計畫的誕生源於對「台灣原創繪本生態」的真切關懷，希望讓創作者從圖書館出發，走向世界，讓圖像的力量連結更多生命與故事，當初館方發現南部繪本創作資源稀少、培育管道有限，團隊便啟動為期1年的全台諮詢行動，實地訪談創作者、出版社與專家，逐步構築出以圖書館為支點的扶植平台，並透過細膩而長遠的規畫執行，設計創新的繪本生態系。

已辦理3屆的「好繪芽獎」，每屆皆由繪本專家初複選評選，在優秀的繪本創作發現「珍珠」。（高市圖提供）已辦理3屆的「好繪芽獎」，每屆皆由繪本專家初複選評選，在優秀的繪本創作發現「珍珠」。（高市圖提供）

「好繪芽」以「繪本創作班」、「好繪芽獎」與「繪本共築計畫」3大系列為主軸，透過課程、徵件與出版媒合，建立完整的創作培育機制，6年來已培育超過180位創作者、舉辦近300小時課程與6檔成果展覽，扶植出版20本原創繪本，並促成多項國際合作與版權輸出，許多作品從南方出發，登上義大利波隆那兒童書展、韓國釜山國際兒童書展、日本與德國等合作館舍，讓世界看見台灣繪本的能量與溫度。

高市圖表示，「好繪芽」讓圖書館不只是閱讀的場域，更是創作的孵化器，並讓館舍成功轉化為文化創意產業的「關鍵媒介」，「2026年繪本創作班」12月中將公布招生資訊，各式精采活動也正持續辦理，詳細資訊請密切追蹤高雄市立圖書館官網或粉絲專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應