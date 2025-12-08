「好繪芽」讓世界看見台灣繪本能量 高市圖獲金點設計標章

高市圖館長李金鴦（左2）帶領團隊至「金點設計獎標章」複審評選現場，呈現計畫深耕6年的成果。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館連續6年推動「好繪芽」繪本創作人才扶植計畫，培育超過180位創作者，扶植出版20本台灣原創繪本，許多佳作登上義大利波隆那兒童書展和韓國釜山國際兒童書展，讓世界看見台灣繪本的能量與溫度，榮獲全球華人最具影響力的「金點設計獎標章」肯定。

高市圖「好繪芽」繪本創作人才扶植計畫，將學習、創作、出版與推廣串連成完整的支持系統。（高市圖提供）

高市圖館長李金鴦表示，2019年起推動的「好繪芽」繪本創作人才扶植計畫，以「公共設計」思維重新定義圖書館角色，將學習、創作、出版與推廣串連成完整的支持系統，這項深耕計畫憑藉其系統化的培育機制與創新實踐，在「金點設計獎標章」上千件參賽作品中脫穎而出，在「整合設計類—社會設計」項目備受肯定，展現公共文化機構在社會創新中的無限可能。

高市圖「好繪芽」計畫6年來辦理多場新書分享會，作者分享繪本誕生過程，吸引親子讀者熱烈參與。（高市圖提供）

她說，「好繪芽」計畫的誕生源於對「台灣原創繪本生態」的真切關懷，希望讓創作者從圖書館出發，走向世界，讓圖像的力量連結更多生命與故事，當初館方發現南部繪本創作資源稀少、培育管道有限，團隊便啟動為期1年的全台諮詢行動，實地訪談創作者、出版社與專家，逐步構築出以圖書館為支點的扶植平台，並透過細膩而長遠的規畫執行，設計創新的繪本生態系。

已辦理3屆的「好繪芽獎」，每屆皆由繪本專家初複選評選，在優秀的繪本創作發現「珍珠」。（高市圖提供）

「好繪芽」以「繪本創作班」、「好繪芽獎」與「繪本共築計畫」3大系列為主軸，透過課程、徵件與出版媒合，建立完整的創作培育機制，6年來已培育超過180位創作者、舉辦近300小時課程與6檔成果展覽，扶植出版20本原創繪本，並促成多項國際合作與版權輸出，許多作品從南方出發，登上義大利波隆那兒童書展、韓國釜山國際兒童書展、日本與德國等合作館舍，讓世界看見台灣繪本的能量與溫度。

高市圖表示，「好繪芽」讓圖書館不只是閱讀的場域，更是創作的孵化器，並讓館舍成功轉化為文化創意產業的「關鍵媒介」，「2026年繪本創作班」12月中將公布招生資訊，各式精采活動也正持續辦理，詳細資訊請密切追蹤高雄市立圖書館官網或粉絲專頁。

