藝文 > 即時

從氣味、桌上物件到部落服飾 清邁設計週串起跨文化的地方創生地圖

2025/12/08 11:56

台灣「adjunangan」以排灣族女性服飾為核心。（記者董柏廷攝）台灣「adjunangan」以排灣族女性服飾為核心。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／泰國清邁報導〕由泰國創意經濟局（Creative Economy Agency, CEA）與清邁府共同主辦的「2025清邁設計週」（CMDW2025），6日在清邁正式開幕，本屆邁入第11屆，以「Local Plus：創意、科技、永續」為主題，串聯泰北與國際共166組創作者，展期至12月14日，於 Klang Wiang、Chang Moi–Tha Phae、Sanpakoi 等區域推出超過150組展演、裝置、市集與跨域活動。

泰國設計師設計的造型枕頭。（記者董柏廷攝）泰國設計師設計的造型枕頭。（記者董柏廷攝）

CEA執行長Chakrit Pichyangkul說明，本屆設定3項目標：推動青年創作者返鄉（Homecoming）、強化在地永續生活（Local Sustainable Living）、並為創意產業創造新市場與合作機會（New Opportunities）。官方以5個符號詮釋「Local Plus」的核心概念，包括合作、跨域規模化、知識分享、減少環境負荷與持續成長等面向。

「Make Scents, Make Sense」以氣味文化為主題。（記者董柏廷攝）「Make Scents, Make Sense」以氣味文化為主題。（記者董柏廷攝）

場館活動遍布清邁多個場域。其中，清邁創意中心（TCDC Chiang Mai） 的「Make Scents, Make Sense」以氣味文化為主題，討論泰北植物資源與香氛產業的發展潛力；「Days in Rainy Summer」運用光影與構樹紙構成的空氣流動裝置，呈現蘭納文化的敘事特質。「The Homecoming Club」則以返鄉創作者為核心，透過沉浸式空間與互動裝置重構創作歷程。三王紀念碑廣場推出「Russian Soul: modern heritage」展覽，呈現俄羅斯設計與文化視角，開啟跨國交流。同時，LABBFest.2025 聚焦音樂與動態影像，為泰國音樂創作者提供與國際推廣者交流的機會。

TAIWAN BEATS展出以台灣獨立音樂為主體的設計周邊。（記者董柏廷攝）TAIWAN BEATS展出以台灣獨立音樂為主體的設計周邊。（記者董柏廷攝）台灣「慢漫台東」、「TTPC 台泰設計共創計畫」展區。（記者董柏廷攝）台灣「慢漫台東」、「TTPC 台泰設計共創計畫」展區。（記者董柏廷攝）

今年台灣展區備受注目，包括「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」與三組工藝設計展。「Taiwan Beats」以街景、物件、影像與文字建構音樂文化場景，展出專輯封面細節、MV 視覺與手工製作痕跡，呈現原住民音樂元素、廟會節奏、電子編曲與字體設計等轉譯方式，也可見漫畫與次文化語彙的使用，反映青年創作者的觀察與社會經驗，引導泰國觀眾從視覺與聲響理解台灣獨立音樂的多樣性。

泰國的金屬工藝。（記者董柏廷攝）泰國的金屬工藝。（記者董柏廷攝）

台灣工藝設計展區則由「慢漫台東」、「TTPC 台泰設計共創計畫」、「adjunangan」構成，展現跨材料、跨文化的創作脈絡。「慢漫台東」以「工藝地平線」為題，呈現工藝師與設計師的協作成果、在地品牌生活選品與原住民藤編文化，連結2026年台東博覽會「Slow for Life」主題；「TTPC」以「Table Matter」聚焦桌上物件，展示木材、鋁材等材質轉化出的器物語彙，強調台泰設計師藉由日常物件展開的文化交流；「adjunangan」由排灣族女性服飾發展，從女孩服到婚服與喪儀服，呈現服飾與身體、記憶、土地之間的連繫，並以視覺符碼描繪族群生命歷程。

LOCAL PLUS展區，回到地方創生的議題。（記者董柏廷攝）LOCAL PLUS展區，回到地方創生的議題。（記者董柏廷攝）

