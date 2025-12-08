自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

文化力再升級！桃園新增3項市定民俗及其保存者 展現多元文化風貌

2025/12/08 15:42

「葉五美宗族清明掃墓」祭祖時採用傳統三獻吉禮，兼具閩、客傳統習俗。（桃市文化局提供）「葉五美宗族清明掃墓」祭祖時採用傳統三獻吉禮，兼具閩、客傳統習俗。（桃市文化局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局日前召開民俗暨傳統知識與實踐文化資產審議會，決議新增「葉五美宗族清明掃墓」、「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」及「東勢建安宮六保輪值開漳聖王聖誕慶典」3項市定民俗，並分別認定社團法人桃園市葉春日公派下協進會、五福宮及財團法人桃園市平鎮區東勢建安宮為保存者。

葉五美宗族於祖塔前參與祭祖儀式，每每有數千人自發參與。（桃市文化局提供）葉五美宗族於祖塔前參與祭祖儀式，每每有數千人自發參與。（桃市文化局提供）

文化局長邱正生今（8）日表示，「葉五美宗族清明掃墓」由葉春日公派下協進會主辦，每年5大房派下子孫自發參與，扶老攜幼高達數千人，更有旅居海外宗親返鄉共襄盛舉，是目前已知台灣規模最大的單姓宗族清明祭祖活動。協進會近年亦注重性平意識恢復傳統，組織婦女會參與會務並呈現於儀典中。祭祖時採用傳統三獻吉禮，兼具閩、客傳統習俗，呈現北台灣客家族群生命禮俗特色。

「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」延續傳統農村多層級輪值祭祀模式，近年於南崁大橋辦理。（桃市文化局提供）「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」延續傳統農村多層級輪值祭祀模式，近年於南崁大橋辦理。（桃市文化局提供）「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」保留傳統水陸法會科儀、水燈排遊街遶境與燃放水燈。（桃市文化局提供）「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」保留傳統水陸法會科儀、水燈排遊街遶境與燃放水燈。（桃市文化局提供）

「南崁五福宮五大庄聯合中元普度」，由五福宮統籌，聯合5大庄，包括南崁頂庄、南崁下庄、蘆竹厝庄、坑子庄、廟口庄，共35里共同辦理，延續傳統農村多層級輪值祭祀模式，各輪值組織分工明確。歷經都市變遷，仍保留傳統水陸法會科儀、水燈排遊街遶境與燃放水燈賑濟孤魂等儀式，普度用品準備亦延續傳統模式。五福宮並攜手地方熱心人士推動調查出版，使民俗的歷史文化脈絡更為清晰。

儀式前於東勢建安宮正殿前架設頂桌及下桌，擺放妥當祭祀供品。（桃市文化局提供）儀式前於東勢建安宮正殿前架設頂桌及下桌，擺放妥當祭祀供品。（桃市文化局提供）「東勢建安宮六保輪值開漳聖王聖誕慶典」的客家三獻禮全程採客語，延續傳統儀式規範。（圖由桃市文化局提供）「東勢建安宮六保輪值開漳聖王聖誕慶典」的客家三獻禮全程採客語，延續傳統儀式規範。（圖由桃市文化局提供）

「東勢建安宮六保輪值開漳聖王聖誕慶典」由建安宮董事會與東勢六保分工合作，儀式全程以客語進行，保留客家暖壽、三獻禮、客家八音現場奏樂、演早戲等傳統形式。開漳聖王為廣義的閩南漳州族群信仰，此項民俗是台灣客家籍優占區域中極少數祭祀開漳聖王的祭典，除了反映東勢建安宮六保祭祀圈內的信仰生活特色，更是南桃園極具辨識度的民俗。

邱正生提到，桃園市的市定民俗2011年率先登錄「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」、2013年登錄「竹圍福海宮飛輦轎」、今年初新增「大溪復興宮水上遶境」，如今再新增3個，全市計有6個市定民俗，不僅見證民間社群世代傳承的能量，更見證桃園多元族群共同形塑的文化風貌。市府將持續攜手地方團體推動民俗保存與紀錄，使這些承載集體記憶與情感的文化傳統在城市發展中持續深耕，讓珍貴的地方文化資產得以永續傳承。

