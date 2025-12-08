亞洲馬戲年會暌違6年再度來台 匯聚多國菁英共商亞洲特色

「亞洲馬戲網絡年會」暌違6年再度來台，今年由高雄衛武營舉辦，聚集日本、韓國、柬埔寨、澳洲等馬戲菁英夥伴共商亞洲特色，更首度與歐洲馬戲網絡對話，串聯全球馬戲發展。（亞洲馬戲網絡提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕「亞洲馬戲網絡年會」匯聚亞洲多國馬戲菁英，暌違6年再度移師來到台灣，今年由高雄衛武營再度舉辦盛會，包含日本、韓國、柬埔寨、澳洲等夥伴一起共商亞洲特色，今年更與歐洲馬戲網絡首次對話，盼串聯全球馬戲發展。

亞洲馬戲網絡指出，2025衛武營馬戲平台於12月4日展開，持續2週至14日，今年的主題為「翻轉日常，萬物流動」，打破日常對性別、空間、國家、物種與物件等各種固態的邊界，達到萬物流動的液態平衡。

亞洲馬戲網絡年會去年在柬埔寨法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak）國際馬戲藝術節舉行，今年由衛武營馬戲平台接棒，是繼2019年後、暌違6年再度來台，這次除了來自日本、韓國、柬埔寨、澳洲及台灣的馬戲夥伴、也加入新加坡、香港及德國研究員等觀察者，眾人熱烈討論如何活絡亞洲馬戲的各國特色，並規劃建置資料庫，連結各地馬戲人才培育學校等。

亞洲馬戲網絡表示，年會更首度與歐洲馬戲網絡（Circostrada）首次對話，討論如何串聯全球馬戲發展，包含國際移動與交流、歐亞夥伴關係、教育及訓練等。年會先在昨日告一段落，後續移至日本，由日本夥伴瀨戶內馬戲工廠（Setouchi Circus Factory）規劃近1週時間，讓各國成員也認識日本馬戲發展，並參與橫濱國際表演藝術會（Yokohama Performing Arts Meeting）。

