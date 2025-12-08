自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

國圖、海生館及屏東縣圖書館辦展 古籍重現海洋文化魅影

2025/12/08 20:11

國圖、海生館及屏東縣圖書館合作辦展， 古籍重現海洋文化魅影。（圖由國圖提供）國圖、海生館及屏東縣圖書館合作辦展， 古籍重現海洋文化魅影。（圖由國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國家圖書館、國立海洋生物博物館與屏東縣立圖書館總館共同主辦「海不揚波：書頁間的海洋魅影」古籍文獻展暨「海洋生物，藥不藥？」行動博物館巡迴展，將自後天（12月10日）起於屏東縣立圖書館總館1樓大廳展出，帶領民眾從歷史與自然兩大視角重新認識海洋文化與知識。

國圖與海生館共同策劃，以推動全民閱讀與提升環境素養為宗旨，選定「海洋」作為核心主題。國家圖書館推出的「海不揚波」古籍文獻展，展品取材自館藏珍稀古籍，內容呈現古人對海洋的觀察與想像，包括「山海經」中的海中神獸、中國明清時期「瀛寰志略」描繪的世界海陸疆界、「閩中海錯疏」中出現的古代魚貝美食，以及「三才圖會」記錄的海洋生物在醫藥與信仰中的角色，並同步展出「金石昆蟲草木狀」等4種高精度複製古籍，呈現多元豐富的古代海洋觀。

此外，海生館的「海洋生物，藥不藥？」行動博物館以「再利用、再循環、再設計」為策展理念，融合國圖古籍內容與海生館研究成果，以互動方式展示海洋生物在醫療、文化及日常生活中的應用，探索其可能的藥用價值與多重面向，以推廣海洋知識並促進環境教育。

展區位於屏東縣立圖書館總館大廳，空間以黑色鋼構與三角木飾板交織原住民三角紋意象，串聯戶外大樟樹景致；搭配「海不揚波」展場以礁岩為靈感的設計，營造山海交會的視覺氛圍。展期自2025年12月10日至2026年1月31日。

展覽開幕儀式與講座將於周末（13日）下午在總館大廳舉行，邀請小琉球文史工作者黃慶祥主講「小琉球海岸巡禮—從眼前到從前」，帶領民眾從西海岸景觀回溯小琉球的歷史脈絡。

活動報名網址：https://actio.ncl.edu.tw/activitydetails?uid=2&pid=867

