自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

從數據看永續績效 1措施5年減紙量竟可舖滿25座兩廳院廣場

2025/12/08 21:41

〔記者凌美雪／台北報導〕國家兩廳院推出聚焦永續議題的全新展覽「好事度量」，於國家戲劇院地面層公共區域，以「感受、參與、共好」3大展區，帶觀眾從感官、數據與故事中體驗永續劇場，同時呈現兩廳院在此議題上的長期實踐與思考。

藝術總監劉怡汝表示，兩廳院於 2018 年成立「永續共融小組」，串聯各部門逐步凝聚出屬於兩廳院的永續行動方向，試圖在社會共融、環境保護、經濟成長3個面向取得平衡，實踐場館永續精神。

3大展區首先從「感受的寬度」開始，以觸覺、聽覺、視覺等多感官體驗，重新理解共融劇場；第2展區「參與的廣度」，以兩廳院典藏文物為切入點，以數據披露致力永續至今節能減碳的成果；最後是「共好的溫度」，以訪談影片串聯創作者、被服務者與觀眾的視角，展現共融行動中人與人的情感互動與理解，呼應「共好」的精神。

其中幾個統計數據頗有趣，比如「佛式聚光燈」象徵著兩廳院透過更換老舊高耗能系統，自1987年場館啟用至2024年間累積節省了1,150萬度電，相當於兩廳院一整年的全館用電；而OPENTIX售票系統自2021啟用票券電子化，至2025年8月的統計，售出的電子票，累計省下的用紙，竟可舖滿25座藝文廣場。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應