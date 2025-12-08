從數據看永續績效 1措施5年減紙量竟可舖滿25座兩廳院廣場

〔記者凌美雪／台北報導〕國家兩廳院推出聚焦永續議題的全新展覽「好事度量」，於國家戲劇院地面層公共區域，以「感受、參與、共好」3大展區，帶觀眾從感官、數據與故事中體驗永續劇場，同時呈現兩廳院在此議題上的長期實踐與思考。

藝術總監劉怡汝表示，兩廳院於 2018 年成立「永續共融小組」，串聯各部門逐步凝聚出屬於兩廳院的永續行動方向，試圖在社會共融、環境保護、經濟成長3個面向取得平衡，實踐場館永續精神。

3大展區首先從「感受的寬度」開始，以觸覺、聽覺、視覺等多感官體驗，重新理解共融劇場；第2展區「參與的廣度」，以兩廳院典藏文物為切入點，以數據披露致力永續至今節能減碳的成果；最後是「共好的溫度」，以訪談影片串聯創作者、被服務者與觀眾的視角，展現共融行動中人與人的情感互動與理解，呼應「共好」的精神。

其中幾個統計數據頗有趣，比如「佛式聚光燈」象徵著兩廳院透過更換老舊高耗能系統，自1987年場館啟用至2024年間累積節省了1,150萬度電，相當於兩廳院一整年的全館用電；而OPENTIX售票系統自2021啟用票券電子化，至2025年8月的統計，售出的電子票，累計省下的用紙，竟可舖滿25座藝文廣場。

