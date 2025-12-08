兩廳院超強省電機揭密 罕見機房導覽將開放報名

YouTuber超認真少年阿仔師化身兩廳院「一日機電組員」，實地導覽劇場幕後的能源運作。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家兩廳院全新展覽「好事度量」今（8）日開幕，聚焦永續議題，同時也展示場館近年致力節能減碳的成果。邀請曾以專業且風趣的影片深入介紹兩廳院空調系統、並創下36萬觀看次數的 YouTuber「超認真少年」，化身「一日機電組員」，帶領貴賓走進平時不對外開放的場館機電機房，實地導覽劇場幕後的能源運作。

導覽中最為人津津樂道的，是每年可節省約 220 萬度（kWh）電力的變頻冰水主機，讓永續節能的成果以具體形式呈現。兩廳院表示，展覽期間將有2場特別導覽，帶人一探難得一見的兩廳院永續機電概況，看看劇場幕後如何透過能源運作達到省電的目標。

其中，山峸製作所創辦人袁浩程，將分享永續劇場與展覽製作的心法；法律白話文運動營運長徐書磊，則將介紹永續議題中的「公正轉型」理念，透過跨領域的分享與直觀易懂的導覽形式進行。報名方式將於12月中旬公布，詳詢兩廳院官網與官方社群。

