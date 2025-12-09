自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

樂音飛揚 12/13關西台紅茶業文化館登場

2025/12/09 14:28

「樂音飛揚 風起關西」免費音樂會，將在本週六下午，在關西台紅茶業文化館登場。（記者黃美珠攝）「樂音飛揚 風起關西」免費音樂會，將在本週六下午，在關西台紅茶業文化館登場。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕週六（13日）下午2點，在新竹縣關西鎮台紅茶業文化館將舉辦名為「樂音飛揚 風起關西」的免費音樂會，1點40分就歡迎愛樂人入場，一起聆聽來自關西國小、東安國小學童結合周邊友校，包含桃園市龍潭區雙龍國小弦樂團與三和國小弦樂團、以及新埔照東國小弦樂團所共同接力演出的音樂饗宴。

台紅茶業文化館館長羅元鴻說，關西曾是茶香繁盛、人才輩出，近年卻因人口流失、學子變少，在校能參加音樂團隊的孩子愈來愈稀少。如果一個地方的孩子沒有機會接觸音樂、藝文，未來會變成什麼模樣？他覺得不能坐等風來，大家要一起把風吹起來！

因為前述信念，從2021年起，台紅茶業文化館便跟龍潭愛樂管弦樂團合作，在團長張鴻宇夫婦對地方文化、音樂教育的熱忱支持下，大家一步步在關西種下音樂的種子。

台紅茶業文化館原先也常在地舉辦年度音樂會，今年已經邁入第17屆，不僅有龍潭愛樂參與演出，還帶著他們培育的優秀團隊，也就是前述3所國小弦樂團，搭配3名關西國小的學童同台演出。

此外，關西鎮的東安國小國樂社也將首次加入這場音樂展演活動，儘管他們人力有限、學齡不長，但仍努力準備了2首開場曲，用行動守護關西的音樂火苗。

羅元鴻說，這不只是一場音樂會，而是一個「讓音樂的風重新在關西吹起來」的訊號，讓孩子能看見舞台，也因舞台而被看見，進而勇敢做夢、逐夢，讓音樂的力量重新使關西綻放文化的亮光。

「樂音飛揚 風起關西」免費音樂會，將在本週六下午，在關西台紅茶業文化館登場。（記者黃美珠攝）「樂音飛揚 風起關西」免費音樂會，將在本週六下午，在關西台紅茶業文化館登場。（記者黃美珠攝）新竹縣關西鎮台紅茶業文化館長年致力推動地方音樂藝文風氣。（記者黃美珠攝）新竹縣關西鎮台紅茶業文化館長年致力推動地方音樂藝文風氣。（記者黃美珠攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應