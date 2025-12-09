醫師作家陳耀昌告別式 文化部長李遠代頒總統褒揚令

文化部長李遠（左）代表頒贈總統褒揚令，由陳耀昌之子陳智銘（右）代表受贈。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕知名血液腫瘤權威、同時也是重要台灣歷史小說家陳耀昌醫師，於今（114）年11月17日辭世，享壽76歲。為表彰其一生於醫療及文學的成就及貢獻，文化部呈請總統明令褒揚，於今（9）日告別式，由文化部長李遠代頒，陳耀昌之子陳智銘代表受贈。

陳耀昌1949年生於台南，台大學醫學系畢業後，赴美國芝加哥聖路克醫院及Rush大學從事血液學與骨髓移植研究，返國後於台大醫院血液腫瘤科行醫30餘年，被譽為「台灣骨髓移植教父」。他長期關注漢生病患者人權，並推動《法醫師法》三讀通過及細胞醫療相關政策，2020年獲「台灣醫療典範獎」。

請繼續往下閱讀...

陳耀昌寫作生涯始於2002年擔任《財訊》專欄作家，2012年出版《福爾摩沙三族記》，入圍當年「台灣文學獎」小說類；2015年再集結《財訊》專欄為《島嶼DNA》，獲「巫永福文化評論獎」；2016年出版《傀儡花》，獲「台灣文學獎」圖書類長篇小說金典獎，亦被公視改編為影集《斯卡羅》；後陸續《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》等作品，皆持續以多族群視角書寫島嶼歷史。

文化部表示，陳耀昌在醫療、台灣文學方面的卓著成就有目共睹，其筆下的台灣島嶼和族群記憶長存讀者心中，而其作品也多有外譯，包括《傀儡花》英、日、韓版本，《獅頭花》英、日版，《福爾摩沙三族記》英、日版本，讓台灣的歷史經驗跨越語言與國界，深刻影響國內讀者乃至國際社會。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法