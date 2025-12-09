「橘色惡魔」京都橘高校12/20與屏東三校同台交流

日本京都橘高校12月20日將於屏東田徑場演出。（中華文化總會提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕被譽為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部， 12月20日下午2點將於屏東縣立田徑場，與屏東女中、美和科技大學及南榮國中三校聯手帶來一場青春無敵的行進管樂交流，活動免費入場，歡迎民眾熱情應援。

屏東縣政府文化處表示，日本京都橘高校吹奏樂部，以活力滿滿、笑容滿滿的表演風格聞名，其橘色制服更成為永不褪色的象徵， 2021 至 2025 年連續五年奪下金賞，今年1月更是第三度受邀至美國參加玫瑰花車大遊行，展現世界級的演出實力。

屏東女中學儀隊剛中帶柔，表演具創意為特色。（屏東縣政府提供）

2022年受邀來台，成為首個登上國慶舞台的國外表演團體，掀起一陣橘色旋風，征服無數台灣觀眾，此次特別南下屏東，與三所學校同台，校際交流牽起台日友情，屏東女中儀隊以槍法剛中帶柔、整齊劃一的步姿著稱，「紅色薔薇」象徵他們無畏挑戰的堅毅精神，南榮國中行進管樂團（NZMB）多次在國際賽事中勇奪特優，更受邀赴海外演出，美和科技大學熊鷹儀隊，將海軍陸戰隊槍法與活潑舞步結合，展現獨特的軍儀美學。詳細內容可上屏東縣政府文化處官方臉書。南榮國中行進管樂團在國際賽事曾多次勇奪特優。（屏東縣政府提供）

