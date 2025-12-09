自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

中國書店頻繁關門 想看台版書民眾得上網碰運氣

2025/12/09 20:15

中國書籍價格機制崩壞，實體書店難在書價上競爭過網路書店，多種因素下經營更困難。港資的北京庫布里克書店已在2025年11月底關門，圖中為上海庫布里克書店，其特色為有不少台港藝文類書籍。台港書籍售價較高，但研究者或深度閱讀者有相關閱讀需求。（張淑伶攝，中央社提供） 中國書籍價格機制崩壞，實體書店難在書價上競爭過網路書店，多種因素下經營更困難。港資的北京庫布里克書店已在2025年11月底關門，圖中為上海庫布里克書店，其特色為有不少台港藝文類書籍。台港書籍售價較高，但研究者或深度閱讀者有相關閱讀需求。（張淑伶攝，中央社提供）

〔中央社〕今年以來，中國幾家以販售港台書為特色的書店關店。業界說，書店關門原因多元，但是中國民眾對繁體字閱讀的需求一直都在，更多人是在網路購書，如二手交易平台「閑魚」也成為購買「擦邊」（觸碰中國敏感處）台版書的管道。

中國書籍的控價機制在許多出版從業人員眼中幾近崩壞。在中國網上購書平台如當當網、京東商城上，一本正版新書價格可以打到6折甚至5折，讓許多實體書店老闆大嘆生意難做，因為這個售價可能比其進貨價還低。

以販售建築、藝文類書及台港書籍著稱的上海獨立書店半層書店，在經營10年後，已選擇在3月下旬結束營業。北京以販售台港書籍為特色之一的刺魚書店，其百子灣店在經營5年後，11月底結束營業。港資的北京庫布里克書店也在經營15年後，於10月初關店。

然而，有中國書店從業人士向中央社分析，這並不意味著台版書比較難賣。書店關門的原因很多，主要還是經營成本相對高，且受到抖音與小紅書等平台賣書的擠壓。相反的，台版書因其相對稀有性，即使價格高也都有市場。

一本台灣「印刻文學生活誌」雜誌在中國書店的標價是人民幣100元（約新台幣440元）左右，而其在台灣的定價是新台幣240元。據了解，進貨價格加上報關、運輸等費用，一本台版書的成本相當於原本定價的95折左右，這是為何中國的台版書售價會提高的原因。

在當下書價砍到見骨的中國書市中，高價的台版書或外版書反而比簡體字書相對好賣，業者說，因為銷售的管道較少。

台版書的讀者都是些什麼人？書店銷售人員表示，不少是大學老師或研究者，從他們購書時要求開立的發票就可看出；也有些就是深度閱讀者，因為都知道中國審查機制的問題。如果一本書在兩岸都有出版，「真正想讀書的人會買台版，尤其是社科類的書」。

事實上，能在中國書店門市買到的台版書，也絕對是被認為「合法」的書，只是「合法」的定義會隨著時間變動，所以愛書人有時還是會淘到寶，找到當下已經進不了中國的書。

真正想買更敏感、更「擦邊」議題的台版書，有些讀者選擇網購，而且刻意避開已經大名鼎鼎、被監管盯上的網路書店，例如孔夫子舊書網，而是到年輕人之間更流行、不只是賣書的閑魚二手交易平台。

一名中國網友就告訴記者，他用人民幣190元向台灣的賣家購買美國作家何偉（Peter Hessler）的「別江」（Other Rivers: A Chinese Education）一書（定價新台幣620元），另外還要付約70元的運費，相當於總成本是260元（約新台幣1140元）。

他也同樣在閑魚上看到中國賣家販售「別江」一書，要價人民幣300多元。儘管較貴，但他後來認為，向中國賣家買更保險，因為這些書已經入境中國，不怕收不到；從台灣寄還要面臨被海關沒收的風險。

何偉是廣受中國讀者喜愛的非虛構文學作家，但他的書如今已經不能在中國販售。

經記者查詢，閑魚上還販售封面書名及作者被打碼的處理的「一滴淚—從肅反到文革的回憶」，此書作者是巫寧坤，撰寫自己從一名教授淪為背流放和迫害的經歷，由台灣出版社出版。

類似不提及書名、書封面遮蔽處理的情況，在閑魚上並非孤例，會下單者可謂知音人。這類購書行為相對隱秘，不若書店那樣公開面對大眾。（編輯：邱國強）1141209

