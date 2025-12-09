真有人辦到！ 文化幣放大3倍攻略曝光 邀請碼達人賺更多

文化部公開文化幣攻略實例，無論新手或老手，都有超級厲害的錢滾錢達人。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年文化幣使用期限將於12月31日截止，文化部特別提醒還沒領取使用的青年朋友趕快至文化幣APP領用；此外，根據大數據分析，「最會放大文化幣」的好手，竟然都能把文化幣放大到3倍，文化部也公開了2個達人使用秘訣案例。

其中，首次加入文化幣領用行列的13-15歲「新手」，最厲害達人以近乎「優惠全包套」的方式，先參加「博物館探險隊」活動，靠著「消費滿1點送1點」累積3次回饋；又到獨立書店使用「消費2點送1點」優惠，再因為消費達200點獲得抽獎機會；11月底前又因用完文化幣，獲得「動滋青春×文化能量爆發」加碼資格，最終讓原本600點一路放大到1,914點。

至於16-22歲的「老手」，有特愛「青年席位」的青年，先用1,200點買了12張票券，透過「青春觀表藝，票票贈百點」加碼活動獲得1,200點後，再去買12張票券，將文化幣的價值翻倍再翻倍；也有愛看電影的年輕人，從全年度的「結伴看國片」、4至9月的「加倍回饋」，一路到10至12月的「秋冬國片半價回饋」，一年合計使用9次加碼看國片；最厲害的「邀請碼達人」，竟能成功分享邀請碼給356位朋友，累積獲得3,570點，只能說：人緣實在非常好。

相關資訊詳詢文化幣官網https://twcp.moc.gov.tw/。

