墾丁凱撒一日快閃活動 12/11上午10點推出「1212年終盛典」優惠

墾丁凱撒「1212年終盛典」優惠活動，結合發現西餐廳自助晚餐及住宿優惠。（墾丁凱撒提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎雙12購物節，各商家優惠火力全開，墾丁凱撒大飯店將於12月11日上午10點，推出「1212年終盛典」一日快閃活動，雙人同行至「發現西餐廳」享用自助晚餐，加價1,212元即可入住景緻客房一晚，4人同行再加碼升等17坪池畔花園客房。此外，看準深度旅遊風潮，更推出雙人成行入住4天3夜每晚3,333元起優惠，要以超值折扣搶攻消費者荷包。專案預訂日最長開放至明年2月，鼓勵旅人把握時機，以超值價格規劃南國假期。

「1212年終盛典」雙人成行加價可入住景緻客房，輕鬆享受墾丁假期。（墾丁凱撒提供）

深受家庭客喜愛的池畔花園客房，有專屬花園搭配按摩浴池。（墾丁凱撒提供）

看準歲末聚餐與出遊需求升溫，墾丁凱撒1212年終盛典祭出發現西餐廳平日自助晚餐每人1,212元優惠，雙人成行暢饗異國佳餚百匯，再加價1,212元即可入住景緻客房一晚不含餐。呼朋引伴、親友相約的4人旅客，除同享用餐優惠外，加價入住房型更可升等至坐擁私人花園及戶外Jacuzzi按摩浴池的池畔花園客房。優惠每日限量5間，自12月11日上午開賣至12月12日中午12點止，可預訂至2026年2月23日前住房（農曆春節假期除外）。

墾丁凱撒另推出4天3夜長住專案，可搭配飯店各種體驗活動。（墾丁凱撒提供）

此外，隨著深度旅遊越來越受到旅客喜愛，即日起至2026年2月15日，飯店同步推出4天3夜長住優惠，4天3夜平日雙人入住景觀客房每晚3,333元起，專案加碼指定日不加價，適合好友結伴或想以更悠閒步調體驗在地日常的旅人。住宿期間可再依行程安排飯店戶外生態導覽、水上活動及DIY等體驗活動，輕鬆打造專屬的南國度假節奏。更多相關內容詳詢墾丁凱撒官網。

