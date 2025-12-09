自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

墾丁凱撒一日快閃活動 12/11上午10點推出「1212年終盛典」優惠

2025/12/09 21:03

墾丁凱撒「1212年終盛典」優惠活動，結合發現西餐廳自助晚餐及住宿優惠。（墾丁凱撒提供）墾丁凱撒「1212年終盛典」優惠活動，結合發現西餐廳自助晚餐及住宿優惠。（墾丁凱撒提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎雙12購物節，各商家優惠火力全開，墾丁凱撒大飯店將於12月11日上午10點，推出「1212年終盛典」一日快閃活動，雙人同行至「發現西餐廳」享用自助晚餐，加價1,212元即可入住景緻客房一晚，4人同行再加碼升等17坪池畔花園客房。此外，看準深度旅遊風潮，更推出雙人成行入住4天3夜每晚3,333元起優惠，要以超值折扣搶攻消費者荷包。專案預訂日最長開放至明年2月，鼓勵旅人把握時機，以超值價格規劃南國假期。

「1212年終盛典」雙人成行加價可入住景緻客房，輕鬆享受墾丁假期。（墾丁凱撒提供）「1212年終盛典」雙人成行加價可入住景緻客房，輕鬆享受墾丁假期。（墾丁凱撒提供）

深受家庭客喜愛的池畔花園客房，有專屬花園搭配按摩浴池。（墾丁凱撒提供）深受家庭客喜愛的池畔花園客房，有專屬花園搭配按摩浴池。（墾丁凱撒提供）

看準歲末聚餐與出遊需求升溫，墾丁凱撒1212年終盛典祭出發現西餐廳平日自助晚餐每人1,212元優惠，雙人成行暢饗異國佳餚百匯，再加價1,212元即可入住景緻客房一晚不含餐。呼朋引伴、親友相約的4人旅客，除同享用餐優惠外，加價入住房型更可升等至坐擁私人花園及戶外Jacuzzi按摩浴池的池畔花園客房。優惠每日限量5間，自12月11日上午開賣至12月12日中午12點止，可預訂至2026年2月23日前住房（農曆春節假期除外）。

墾丁凱撒另推出4天3夜長住專案，可搭配飯店各種體驗活動。（墾丁凱撒提供）墾丁凱撒另推出4天3夜長住專案，可搭配飯店各種體驗活動。（墾丁凱撒提供）

此外，隨著深度旅遊越來越受到旅客喜愛，即日起至2026年2月15日，飯店同步推出4天3夜長住優惠，4天3夜平日雙人入住景觀客房每晚3,333元起，專案加碼指定日不加價，適合好友結伴或想以更悠閒步調體驗在地日常的旅人。住宿期間可再依行程安排飯店戶外生態導覽、水上活動及DIY等體驗活動，輕鬆打造專屬的南國度假節奏。更多相關內容詳詢墾丁凱撒官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應