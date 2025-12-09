97歲獲國家文藝獎 李再鈐喊：還好活得夠久 為百歲願望很忙

97歲李再鈐喜獲國家文藝獎，笑談百歲願望。（國藝會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國藝會今（9）日公布第24屆國家文藝獎得主，其中，藝術家李再鈐以97歲高齡獲獎，他在接受媒體電訪時，忍不住大喊：「還好我活得夠久！」

李再鈐自爆過去10年來曾經申請過2次，但都失敗，所以沒想過有機會得獎，這次得獎了，一方面感到驚喜，另一方面還是慨歎：「獎來得太晚，還好我活得夠久！」

今年剛在史博館辦完個展的李再鈐說，展覽後變忙，因為認識很多新朋友，有些工作的邀約，另外也有一些年輕後輩鼓勵他辦百歲展，可惜目前許多公立美術館都沒有檔期，但他創作還是會持續進行；李再鈐還想要出一本精緻的雕塑集，「每個作品都有我自己寫的一首詩」，以後可以留給後代。

