誠品新會員5成Z世代 吳旻潔引述創辦人名句點出關鍵

誠品書店24小時不打烊營運首開世界先河，2026年將迎接不打烊滿一萬天，推出「讀書人徽章」會員全新專屬禮遇及優惠。（誠品提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕根據文策院最新統計，全台新書出版量下降近10%。但誠品書店今（9）日公佈「2025年度閱讀報告」指出，誠品過去一年出版品銷量達930萬冊，相較前1年逆勢成長近3%。且台灣年輕人對閱讀熱情不減，全年新進會員中近5成為Gen Z讀者。

對於誠品書店今年的逆勢成長，董事長吳旻潔表示，「2年前當沒有敦南和信義店時，大家不敢這樣臆測，誠品書店團隊就像創辦人吳先生所說，兼具浪漫與精明。」而促動閱讀向上成長的關鍵在於「深化讀者連結，創造無可取代的體驗感」。

請繼續往下閱讀...

誠品書店資深總監武慧芳也表示，未來將持續以「創造新體驗」為核心，期許成為一個連結讀者情感又有態度的酷炫書店。以今年8月舉辦的首屆動漫祭為例，全台打造了17家主題IP店，並集結30位台灣在地創作者及具影響力出版社，辦理台漫講座、動漫音樂會、動漫經典電影放映等，成功帶動輕漫圖書營收成長超過6成，29歲以下購書會員更大幅成長118%。

根據統計，誠品書店每月推出的「月讀一冊」77折優惠，過去一年就有50萬人參與，獨家贈禮「攀山閱嶺」設計書籤也造成蒐集風潮。2026年，誠品書店將首度推出「誠品讀書人金屬徽章」，做為讀書人的榮耀象徵，還有其他禮遇，詳詢2025誠品年度閱讀報告（https://reurl.cc/eVGWrW）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法