自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

誠品新會員5成Z世代 吳旻潔引述創辦人名句點出關鍵

2025/12/09 22:42

誠品書店24小時不打烊營運首開世界先河，2026年將迎接不打烊滿一萬天，推出「讀書人徽章」會員全新專屬禮遇及優惠。（誠品提供）誠品書店24小時不打烊營運首開世界先河，2026年將迎接不打烊滿一萬天，推出「讀書人徽章」會員全新專屬禮遇及優惠。（誠品提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕根據文策院最新統計，全台新書出版量下降近10%。但誠品書店今（9）日公佈「2025年度閱讀報告」指出，誠品過去一年出版品銷量達930萬冊，相較前1年逆勢成長近3%。且台灣年輕人對閱讀熱情不減，全年新進會員中近5成為Gen Z讀者。

對於誠品書店今年的逆勢成長，董事長吳旻潔表示，「2年前當沒有敦南和信義店時，大家不敢這樣臆測，誠品書店團隊就像創辦人吳先生所說，兼具浪漫與精明。」而促動閱讀向上成長的關鍵在於「深化讀者連結，創造無可取代的體驗感」。

誠品書店資深總監武慧芳也表示，未來將持續以「創造新體驗」為核心，期許成為一個連結讀者情感又有態度的酷炫書店。以今年8月舉辦的首屆動漫祭為例，全台打造了17家主題IP店，並集結30位台灣在地創作者及具影響力出版社，辦理台漫講座、動漫音樂會、動漫經典電影放映等，成功帶動輕漫圖書營收成長超過6成，29歲以下購書會員更大幅成長118%。

根據統計，誠品書店每月推出的「月讀一冊」77折優惠，過去一年就有50萬人參與，獨家贈禮「攀山閱嶺」設計書籤也造成蒐集風潮。2026年，誠品書店將首度推出「誠品讀書人金屬徽章」，做為讀書人的榮耀象徵，還有其他禮遇，詳詢2025誠品年度閱讀報告（https://reurl.cc/eVGWrW）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應