駁二動漫祭12/13登場 黑鷹直升機、雲豹戰車帥氣現身

駁二動漫祭與國防部合作推出「動漫軍武戰紀」，今年將展出雲豹戰車。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕2025「駁二動漫祭——同人誌創作展」12月13、14日將在高雄駁二藝術特區登場，配合「動漫軍武戰紀」單元，現場將展出黑鷹直升機和雲豹戰車等軍備，讓觀眾在漫畫、模型與實體裝備中，感受軍武與動漫結合的獨特魅力。

去年駁二動漫祭國防部派出OH-58D奇歐瓦戰搜直升機參展，吸引大批民眾觀看。（高市文化局提供）

高市文化局長王文翠表示，軍武題材在台灣同人誌、漫畫及模型領域中佔有重要地位，許多作品涵蓋軍事想像、角色擬人化及前線日常描寫，今年動漫祭軍武創作者也有參與展出，包括描繪國軍戰略視野的《燃燒的西太平洋》、以「穿上軍服的漫畫家」聞名的梁紹先，以及細膩呈現前線日常的《金門衛生兵的日常》作者A士，共同呈現台灣軍武創作的多樣面貌。

今年駁二動漫祭與國防部共同推出「Plus的奧祕——動漫文化特展：動漫軍武戰紀」單元，於蓬萊倉庫旁的哈瑪星鐵道園區，展出雲豹戰車、心戰喊話車、特戰車，及擔任空中突擊、運補指揮、傷患後送的UH-60M黑鷹通用直升機，集結漫畫、模型與實體軍備，打造軍事與動漫跨界融合的全新體驗。

UH-60M黑鷹通用直升機將於2025駁二動漫祭帥氣登場。（軍事連線提供）

此外，駁二動漫祭特邀擅長機械、美少女與軍武題材的插畫家 ZECO 參與，從《陽炎少女丹陽》到引領戰艦擬人潮流的《鋼鐵少女》，展現台灣原創能量，ZECO 設計的國軍「雲豹」擬人角色也將與現地展示的雲豹裝甲車同步展出，帶給觀眾新鮮且具想像力的視覺體驗。

文化局表示，明（11）日上午10點至11點將進行UH-60M黑鷹直升機試航演練，屆時園區空域將啟動安全管制，禁止空拍機、風箏施放，動漫祭期間13、14日早上7點到7點半、下午3點半到4點間為直升機起降管制時間，現場民眾須配合引導退至警戒區外，上午7點到下午4點禁飛空拍機，直升機起降期間禁止施放風箏。

SC-09A特戰突擊車將重返2025駁二動漫祭。（高市文化局提供）

