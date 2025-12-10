自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

韓國電子入境卡標示「China Taiwan」惹議 李遠：以台灣文化特色與中國區隔

2025/12/10 10:31

文化部部長李遠出席立法院教育及文化委員會，會前受訪。（記者陳志曲攝）文化部部長李遠出席立法院教育及文化委員會，會前受訪。（記者陳志曲攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部長李遠今（10）日前往立法院教育及文化委員會，進行業務報告並備詢，會前針對韓國政府電子入境卡（E-Arrival Card）將台灣標示為「China （Taiwan）」引發國內反彈一事，接受媒體訪問，文化部是否要展開抵制，李遠表示，文化部會盡力把台灣的文化做出主體性，以台灣特色跟中國區隔，「讓大家自然知道中國不是台灣，台灣也不是中國。」

李遠提到，台灣跟韓國之間的文化上的交流比過去多很多，文策院才剛剛跟韓國的最大的集團簽了約，一起拍影視作品，而且是要拍以台灣為主的影視作品。在文學方面，我也看到大量的台灣文學作品取代了來自中國的文學作品，翻譯成韓文，所以韓國人對台灣的興趣，這2年非常的高，他們也非常能夠區隔「台灣就是台灣，中國就是中國。」

李遠補充，就產業立場而言，文化部盡力讓台灣的文化出去，產生文化外交，「我相信很多國家都非常清楚，台灣的文化跟中國的文化的差別，文化部最大的功能，就是盡量把台灣的文化做出有它的主體性，有它的特色，去跟中國區隔，大家自然知道中國不是台灣，台灣也不是中國。」

外交部3日透過新聞稿指出，近期陸續接獲反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為 CHINA（TAIWAN），數度向韓國政府嚴正關切並交涉，迄今仍未正面回應，呼籲韓方儘速更正對台灣的標示。

韓國電子入境卡把台灣歸為中國。（翻攝自e-arrivalcard網站）韓國電子入境卡把台灣歸為中國。（翻攝自e-arrivalcard網站）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應