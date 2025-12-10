自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

64組品牌齊聚 高雄品味生活節12/13-14駁二登場

2025/12/10 14:08

「Otto2藝術美學」以海洋、永續為靈感，邀請民眾將創意融入擴香石手作設計。（青年局提供）「Otto2藝術美學」以海洋、永續為靈感，邀請民眾將創意融入擴香石手作設計。（青年局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕第四屆品味生活節12月13、14日將於Pinway駁二8號倉庫青創基地登場，今年以「高雄山海共生」為主題，邀集64組品牌，還有多組高雄在地團隊接力嗨唱。

高市青年局長林楷軒表示，今年品味生活節以「山海共生」為策展主軸，透過展覽、遊戲、市集與舞台等形態，將環境教育轉化為可親近又具創意的生活行動，讓永續不再是一個抽象概念，而是每位市民都能透過日常選擇參與的具體實踐。

「台灣獼猴共存推廣協會」以行為圖解與互動內容，引導民眾認識柴山猴群的生活特性與共存方式。（青年局提供）「台灣獼猴共存推廣協會」以行為圖解與互動內容，引導民眾認識柴山猴群的生活特性與共存方式。（青年局提供）

青年局說明，今年展區攜手台灣獼猴共存推廣協會、旗津技工舍大港校CC及Pinway進駐職人共同打造「山海共生展區」，以柴山地景、海岸循環材料及地方物種為核心元素，透過靜態展示、圖像敘事與互動體驗呈現高雄山海故事。

市集部分，規模擴大至64組品牌共同參與，集結青年局立案輔導青創攤商、Pinway進駐品牌與亮點合作單位，以循環材料設計、無包裝生活及特色飲食，呈現城市生活多元的永續提案。

「水管阿民」將PVC水管改造成節奏感十足的演奏樂器，創造出令人驚豔的聲響效果。（青年局提供）「水管阿民」將PVC水管改造成節奏感十足的演奏樂器，創造出令人驚豔的聲響效果。（青年局提供）

舞台表演則由多組高雄在地團隊接力登場，包括「高雄鼓道場」、「綠龍與他的大提琴」、「路邊食薏仁」、「水管阿民」，與即將代表台灣前往2025 Avignon OFF外亞維儂藝術節的喜劇默劇小丑「Mimofatguy」等。

本屆也邀請以回收材料創作聞名的藝術團隊Deka Dance（豬腳跳舞）打造場域限定的大型裝置，以漂流木、廢棄布料、生鏽金屬等素材重新組構作品，呼應「拒絕一次性娛樂成為新的廢棄物」的創作理念。

更多活動資訊請至Pinway粉絲專頁（https://reurl.cc/GG4NGW）查詢。

「第四屆品味生活節」於12月13、14日在 Pinway駁二8號倉庫登場，活動涵蓋展覽、永續手作課程、市集與舞台演出，歡迎民眾相約共度愉快周末。（青年局提供）「第四屆品味生活節」於12月13、14日在 Pinway駁二8號倉庫登場，活動涵蓋展覽、永續手作課程、市集與舞台演出，歡迎民眾相約共度愉快周末。（青年局提供）

