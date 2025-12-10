自由電子報
藝文 > 即時

公視董監事改組新進度 文化部：名單補齊依程序進行審查

2025/12/10 11:16

文化部部長李遠今（10）日出席立法院教育及文化委員會，報告並備詢。（記者陳志曲攝）文化部部長李遠今（10）日出席立法院教育及文化委員會，報告並備詢。（記者陳志曲攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部長李遠今（10）日赴立法院教育及文化委員會，針對「公廣集團暨公視基金、中央社、央廣之營運管理、預算績效與新媒體策略」進行報告並備詢。他在答詢時證實，公視新任董監事改組作業已出現進展，文化部已於昨日（9）召開審查委員會預備會議，名單「最後一人」亦已補齊，待正式審查後即可對外公布。

李遠說，公視董事改組自去年11月啟動徵選，外界關注名單延宕一事，他表示預備會議已先就流程與程序溝通，名單已準備就緒，待下一階段審查委員會開會後即可正式公布名單並往下推動。

在整體報告部分，李遠指出，公視、中央社、央廣等做為國家重要公共媒體，角色包括提供正確資訊、促進多元文化與向國際呈現台灣形象。文化部依法編列預算，並尊重3家法人獨立運作，3家皆在數位轉型與國際傳播加速布局，在內容上維持客觀、多元，也持續提升營運效率。

財務方面，公視基金會今年仍維持健康平衡，投入多項數位建設與節目製作。中央社及央廣近兩年受大環境影響呈現短絀，但皆以開源節流、強化授權與合作計畫方式維持穩定。李遠並提到，若預算持續遭刪減，將直接影響節目製作與內容量能，形成惡性循環。

針對立委關注「Taiwan Plus」今年節目時數減少，李遠回應，預算縮減逾兩億元，使製作量能受限；Taiwan Plus前期多依托委製與藝文內容採購，預算變動即會影響產量。多位委員也關注數位轉型成效。公視方面持續發展 OTT「公視＋」與YouTube受眾服務；中央社在官網、影音與多語節目升級；央廣則以多語廣播、Podcast、短影音等專題強化國際觸及。

會中亦討論央廣資安事件後續。立委要求強化外部測試、權限管理與跨單位資安標準。央廣表示已提升資安至最高等級，並就涉案前員工採取紀律處分、刑事與民事求償，並調整預算與KPI評估方式，避免事件再度發生。

