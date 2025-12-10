高市圖獲贈馬水龍、陳主稅樂譜作品 完整保存台灣現代音樂史料

許子珍（右2）和鋼琴家劉富美（左2）將作曲大師馬水龍完整樂譜全集及陳主稅的作品樂譜，捐贈給高市圖典藏。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館獲贈作曲大師馬水龍的完整樂譜全集，和作曲家陳主稅的作品樂譜，完整保存台灣現代音樂重要史料，將典藏於大東藝術圖書館，提供研究者、音樂工作者與讀者查閱。

高市圖表示，生於基隆的馬水龍，為台灣當代重要作曲家，作品融合西方現代技法與台灣文化，多次獲「國家文藝獎」與「吳三連文藝獎」肯定，並受頒二等景星勳章，長期任教於東吳大學及國立藝術學院（今台北藝術大學），創作橫跨管弦樂、室內樂、鋼琴、聲樂及舞台音樂，代表作包括《梆笛協奏曲》、《雨港素描》，對台灣音樂國際能見度推動深遠。

陳主稅生於高市大樹區，是戰後台灣重要小提琴家及作曲家，畢業後長期深耕南台灣音樂教育，並與在地音樂人創立「寒月小集」，推動現代音樂創作與演出，其作品兼具現代技法與台灣抒情特色，代表作包括鋼琴曲《秋》、《雲海》及弦樂四重奏《歸途》，是研究台灣和南部音樂史的重要資料。

鋼琴家劉富美與陳主稅同為第一代在台接受完整高等藝術教育的優秀科班音樂家，共同見證並參與60年代藝專蓬勃發展的黃金年代，兩人定居高雄，將豐厚的人文藝術養成帶到南台灣，並於南部第一所音樂科系台南家專音樂科執教，培育南部第一批高等藝術專業人才，串起南北音樂文化的重要連結。

劉富美將丈夫陳主稅的作品樂譜，捐贈給高市圖，在馬水龍教授夫人許子珍及財團法人邱再興文教基金會協助下，高市圖也獲贈馬水龍的完整樂譜全集，文化局長王文翠特地出席捐贈儀式，肯定兩位作曲家對台灣音樂發展的深遠貢獻。

高市圖館長李金鴦表示，館內早年已典藏部分馬水龍教授作品，此次獲贈完整全集，及作曲家陳主稅完整作品，使研究資料更完整，此次典藏入館不僅是保存台灣現代音樂的重要資產，也是城市文化傳承的重要里程碑，後續將於大東藝術圖書館典藏，提供研究者、音樂工作者與讀者查閱。

