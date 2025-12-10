自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

十三行博物館「國際移民日」音樂雙響 八里化身多元文化舞台

2025/12/10 14:12

新北市立十三行博物館以八里左岸的歷史底蘊為舞台，將在12月13日推出「國際移民日系列活動」，以「弦樂之聲」與「河口風起」兩場跨文化音樂會接力登場。（記者羅國嘉攝）新北市立十三行博物館以八里左岸的歷史底蘊為舞台，將在12月13日推出「國際移民日系列活動」，以「弦樂之聲」與「河口風起」兩場跨文化音樂會接力登場。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立十三行博物館以八里左岸的歷史底蘊為舞台，將在12月13日推出「國際移民日系列活動」，以「弦樂之聲」與「河口風起」兩場跨文化音樂會接力登場。從60位國小學童的純淨弦樂，到馬來西亞、越南、菲律賓等多國歌者的多元演出，以音樂展現八里從古老港口走向當代移民社會的文化能量。

十三行博物館館長羅珮瑄說明，13日上午的「弦樂之聲．十三行樂章」將由基隆市暖暖、尚仁、信義等8所國小、共60名學童組成的基隆弦樂團揭開序幕，以「音樂的多彩世界」為題，演出多首古典作品、電影配樂與各國兒童民謠。活動也安排親子互動與趣味有獎徵答，透過孩子們的琴聲，傳遞國際移民日「尊重與包容」的核心精神，打造寓教於樂的親子時光。

下午登場的「河口風起．世界之音」則呈現八里跨越時代的文化厚度。表演陣容包括曾登上國慶晚會、被譽為華語樂壇「最有實力新聲」的馬來西亞冠軍歌手周秋葒；以台語與越南語交織創作、深刻吟唱身分認同的新二代歌者陳德民（德狗 Tek Káu）；以及舞台能量充沛、嗓音極具穿透力的菲律賓姊妹檔呂曉曉。3組風格鮮明的演出者將以音樂打破語言界線，展現移民文化的豐沛創作力。

羅珮瑄表示，博物館不只是保存文物的空間，更是推動當代文化對話的平台。音樂是跨越語言的共同語彙，此次活動延續八里歷史中的海洋交流精神，希望觀眾在悠揚樂聲中放鬆，也看見台灣多元文化的廣度與亮度。更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw 或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。

