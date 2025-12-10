自由電子報
藝術文化

台中綠美圖週六正式開館 「小王子」手稿及南韓挑高巨作吸睛

2025/12/10 14:19

台中綠美圖週六正式開館 ，入口鏡面水池吸睛。（記者黃旭磊攝）台中綠美圖週六正式開館 ，入口鏡面水池吸睛。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中綠美圖由市府自籌52.99億元打造，將於週六（13日）下午1點開放入場，台中市長盧秀燕以「以文化之名走向世界」形容，邀民眾欣賞美術館開館展「萬物的邀約」，及南韓藝術家梁慧圭挑高27公尺《流動奉獻——樹蔭三合》巨作，特別是經典名著《小王子》作者聖修伯里珍貴手稿，還有18世紀法國《狄德羅百科全書》珍本也很吸睛。

綠美圖從10月28日開始試營運，吸引超過22萬人次入館，顯見民眾對中台灣文化建設期待，週六13日下午1點將正式開放公眾入場，盧秀燕說，綠美圖由普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛攜手設計，歷經超過10年籌建，是她任內最感動、也是最值得向市民交代的重大建設，象徵台中邁向「世界前段班」關鍵一步。

文化局長陳佳君強調，綠美圖為美術館與圖書館共融空間，以8座獨立，卻彼此流動相通量體構成，是全球首創共構形式，而綠美圖位於中央公園，宛如森林中的美術館、公園中的圖書館，民眾行經公園即可與藝術、閱讀自然相遇。

綠美圖首展「萬物的邀約」，展出《小王子》作者聖修伯里手稿。（台中市文化局提供）綠美圖首展「萬物的邀約」，展出《小王子》作者聖修伯里手稿。（台中市文化局提供）

綠美圖美術館大廳挑高27公尺，為全台美術館中最高展示空間，開館展「萬物的邀約」，展出《小王子》作者聖修伯里手稿，在中市圖「世界的索引」也展出18世紀法國啟蒙時代《狄德羅百科全書》珍本，並同步啟動兩年一期的「公共空間委託創作計畫」，首屆由南韓藝術家梁慧圭（Haegue Yang）與台灣藝術家林明弘（Michael Lin）共同參與，梁慧圭打造《流動奉獻——樹蔭三合》，突破以往台灣美術館高度限制。

南韓藝術家梁慧圭打造《流動奉獻——樹蔭三合》，突破台灣美術館高度限制。（記者黃旭磊攝）南韓藝術家梁慧圭打造《流動奉獻——樹蔭三合》，突破台灣美術館高度限制。（記者黃旭磊攝）

台中市立美術館長賴依欣說，《流動奉獻——樹蔭三合》靈感取自世界共通敬樹傳統，作品懸掛於美術館中庭，挑高27公尺讓這件作品宛如一棵倒生著、連結天地的「宇宙之樹」，林明弘的「再製」兩組手繪梅花圖樣，占據入口大廳玻璃屋屋頂，兩件作品延伸綠美圖場域，展期自12月13日至2027年底。

