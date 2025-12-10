高雄「山林奧運」週五登場 比拚原民傳統競賽鋸木接力

「原住民4校聯合運動會暨傳統技藝競賽 」今年邁入第10屆，將在那瑪夏國中舉行。圖為2016年第一屆4校聯合運動會在寶林國中舉行。（資料照，記者蘇福男攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕高雄原校「山林奧運」將於後（12）日登場，「原住民4校聯合運動會暨傳統技藝競賽 」今（2025）年邁入第10屆，於那瑪夏國中舉行，市區圓富國中及興仁國中、小林國小等6所國小共同參與。

那瑪夏國中今（10）日表示，10年是新的起點，社區從觀賽者成為共同參與者，4校聯合運動會已成為山城最具代表性的年度盛典之一，比拚原民傳統競賽如鋸木接力 ，加油聲迴盪山谷間，孩子們奔跑身影則照亮高雄原鄉。

請繼續往下閱讀...

2016年，當時奉獻偏鄉教育近30年的茂林國中校長王耀英，率先發起舉辦4校聯合運動會，第1屆在寶來國中登場，茂林、桃源、那瑪夏和寶來國中共400多名親師生參與，主要包括布農族、魯凱族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族，當年19所公私立高中職也配合舉辦技職博覽會。

在原民學校「山林奧運」中，最具特色的傳統技藝競賽，今年亦將熱烈登場，包含7年級負重接力、8年級鋸木接力及9年級擲矛準，鋸木接力比的是團隊合作與鋸木技巧，源自原住民族收集木材的日常生活技能；擲矛準則強調精準度，與標槍類似，但更看重目標命中而非遠度，傳承狩獵文化，讓學生在競技中延續族群技藝，體會文化力量。

田徑競賽項目則包含100公尺、200公尺、800公尺、鉛球與立定三次跳；團體賽有7年級拔河、8年級排球與9年級3對3籃球，考驗展現學生的體能素養與團隊默契。今年6所國小包括民權、民生、桃源、樟山、多納、小林亦參與運動會。

那瑪夏國中表示，4校聯合競賽已是高雄山區學生口中的「山林奧運」，也是高市年度重要教育盛事，象徵高雄原鄉教育在體育發展、文化傳承與跨校合作之重要里程碑，賽事融入原住民傳統技藝，展現部落智慧與文化底蘊，並同步舉辦高中職技職博覽會。

