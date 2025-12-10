自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南佳里蕭壠兒童美術館展覽「當我們一起笑」 集結各國孩子自畫像

2025/12/10 14:50

世界各地學童自畫像。（蕭壠園區提供）世界各地學童自畫像。（蕭壠園區提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里蕭壠兒童美術館全新特展「當我們一起笑」今（10）日開展，由台灣藝術家林文貞、義大利藝術家琳達．佗依果、日本藝術家南部玲子和公益團隊「蘆葦女力——春芽公益創新發展協會」合作策展，展覽集結世界各國的孩童自畫像，透過藝術家創意發想與設計，在展覽中呈現一座色彩繽紛、夢幻豐富的迷宮世界，值得親子來看展體驗。

台南佳里蕭壠兒童美術館全新特展「當我們一起笑」今（10）日開展。（蕭壠園區提供）台南佳里蕭壠兒童美術館全新特展「當我們一起笑」今（10）日開展。（蕭壠園區提供）

蕭壠文化園區指出，「當我們一起笑」發想來自「The Biggest Painting in the World」（世界最大的畫作）的兒童藝術共創概念，展覽起初於世界各地辦理自畫像工作坊，在台灣、日本、加拿大、英國、馬來西亞、柬埔寨、義大利、愛沙尼亞等國家，由藝術家引導學童創作，親手繪製出自畫像，不僅培養小朋友勇於表達自己，並畫出個人心中想呈現的面貌。

台南佳里蕭壠兒童美術館全新特展「當我們一起笑」開展。（蕭壠園區提供）台南佳里蕭壠兒童美術館全新特展「當我們一起笑」開展。（蕭壠園區提供）

當自畫作品運到台灣時，再由林文貞、春芽公益創新發展協會邀集社區婦女精心地將自畫像們縫製在一起，創作出色彩繽紛的牆面，串連起那些可能無法相遇、卻懷抱著相同夢想、感情與人性的孩子們。

琳達佗依果則在展場中設計一座由自畫像組成的迷宮，讓孩童與藝術創作零距離接觸，在迷宮中盡情地遊玩探索。

自畫像組成的迷宮。（蕭壠園區提供）自畫像組成的迷宮。（蕭壠園區提供）

台南市文化局表示，蕭壠兒童美術館更展，《當我們一起笑》又將相識的台日義3位藝術家聚在一起合作，展覽中可以看到很多來自世界各地小朋友的笑臉，從自畫像中，去了解自己、覺察自己，也是一種藝術療育，觀眾也可以看到世界各地小朋友的表情因為年紀較小，笑容比較多，年紀比較大，笑容就比較嚴肅，這也正是一個人類成長的過程。

蕭壠兒童美術館特展，展場中以兒童自畫像組成的迷宮。（蕭壠園區提供）蕭壠兒童美術館特展，展場中以兒童自畫像組成的迷宮。（蕭壠園區提供）

