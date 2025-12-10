自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

展場不再空著！活化藝廊空間 「雲林數位願景館」啟用

2025/12/10 15:30

雲林數位願景館以360度投影加上互動空間，將縣政願景展出。（記者李文德攝）雲林數位願景館以360度投影加上互動空間，將縣政願景展出。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府親民空間藝廊設置10餘年，不過近年空間使用頻率不高，每年約5次。縣府將35坪空間打造「雲林數位願景館」，投入投影、沉浸式互動影片等設備，今（10）日揭牌。縣府表示，22日起開放預約參觀，日後將把古坑美景納入其中，也讓縣府同仁有身心療癒感受。

雲林數位願景館今（10）日正式啟用，22日將開放民眾預約參觀。（記者李文德攝）雲林數位願景館今（10）日正式啟用，22日將開放民眾預約參觀。（記者李文德攝）

啟用典禮雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、雲林科技大學校長張傳育、台大雲林分院長馬惠明、虎尾科技大學副校長方昭訓等人出席參與。

縣府計畫處長李明岳表示，縣政府親民空間藝廊設置主要是前縣長蘇治芬任內，整修親民大廳所設置，已有10多年，陸續有食農教育、在地藝術家展覽，甚至空間曾因建設處整修而做為臨時辦公室，不過近年來因每年展覽檔期約5至6次，考量展出空間跟上科技化，因此今年中封閉整修。

除了縣政願景展出外，更有5大情境投影片，讓民眾可走入療癒身心靈。（記者李文德攝）除了縣政願景展出外，更有5大情境投影片，讓民眾可走入療癒身心靈。（記者李文德攝）

李明岳指出，整修更與雲林科技大學沉浸式體驗實驗室合作， 設置24台投影機、雷達感測器打造360度沉浸式全視角投影，首波展覽檔期展示縣政府目前規畫的農業、教育、產業等願景，此外更多了5大情境的「紓壓」投影，主題為寂靜白淨、星月絮語、忘憂公園、你並不孤單、快快睡，展示綿羊群、冰山、月球、森林、海洋等場域，加上環繞音效搭配，讓縣府職員也能走進放鬆，未來將規畫把古坑竹創森林基地、櫻花季等美景納入。

除了縣政願景展出外，更有5大情境投影片，讓民眾可走入療癒身心靈。（記者李文德攝）除了縣政願景展出外，更有5大情境投影片，讓民眾可走入療癒身心靈。（記者李文德攝）

張麗善表示，會考慮擴大運用，甚至在此空間加入頌缽、瑜珈等課程，讓公務員有更多放鬆身心的方式，目前願景館療癒時段將規畫每天中午12至12點30分開放，另12月22日起開放民眾預約觀展，最多可容納30至50位民眾。

雲林數位願景館以360度投影加上互動空間，將縣政願景展出。（記者李文德攝）雲林數位願景館以360度投影加上互動空間，將縣政願景展出。（記者李文德攝）

