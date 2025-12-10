自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

已購票民眾看過來 奇美大展「埃及之王」新增快速通關服務

2025/12/10 16:32

奇美博物館特展「埃及之王：法老」新增快速入場預約。（奇美博物館提供）奇美博物館特展「埃及之王：法老」新增快速入場預約。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館特展「埃及之王：法老」將於明年初登場，訊息公布後，迴響熱烈，各界瘋狂搶票，未演先轟動，今天再宣布推出免費的場次預約服務，猶如「快速通關」模式，不必因應人流管控而排隊等候，提供民眾更省時、便利的選擇。

奇美博物館特展「埃及之王：法老」明年1月29日登場，新增快速入場預約。（奇美博物館提供）奇美博物館特展「埃及之王：法老」明年1月29日登場，新增快速入場預約。（奇美博物館提供）

由於大埃及博物館已經開幕，奇美博物館的埃及之王特展也受到各界矚目，國內外掀起法老熱潮，預期明年開展初期等尖峰時段，將湧現大量觀展遊客，館方強調，特展新增的快速入場預約，是為已購票民眾設計的便利服務，無強制性，主要在分散人潮、縮短排隊等待的時間，讓動線更順暢，有助於提升整體參觀品質。

館方說明，快速入場預約的操作相當簡單，民眾先確認購買的票券有無選定日期，點入「有選定日期」或「無選定日期」的連結後，填寫資料、選擇時段即完成，如需調整行程，可於參觀前一天修改或取消；目前可預約的參觀日期開放至明年6月30日，後續日期將於明年1月29日開展後，逐步開放。

館方提到，只要持有特展票券，包含全票、優惠票、早鳥票……等，都可於官網預約場次，屆時快速入內、省時方便，讓行程安排更明確；若已購票但未預約場次的民眾，也能彈性到館、現場依序排隊入場，但尖峰時段可能需等候，推薦利用時間體驗VR節目《消失的法老》、參觀常設展、享用餐飲或於戶外休憩等。

館方表示，感謝大眾對「埃及之王：法老」的熱烈支持，特展票券持續販售中，民眾可於奇美官網購票，另外，凡持「開幕限定票」、「週三藝享票」的民眾，因票券已包含參觀場次，無需再進行快速入場預約；「埃及之王：法老」快速入場預約的服務網址：https://www.chimeimuseum.org/special-exhibition/68a68f0a422a6/692ea1a77202a

