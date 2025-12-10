嘉市國際管樂節12/20下午踩街 上午陸・海・空軍儀隊Battle快閃演出

國防大學樂儀旗隊今年將參加嘉義市國際管樂節。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市國際管樂節重頭戲「管樂踩街嘉年華」12月20日登場，今年推出新亮點企劃「陸・海・空三軍聯合BATTLE」快閃演出，上午11點在嘉義市政府前登場，集結4所軍校同台較勁，讓民眾能近距離感受具爆發力又熱血的軍樂與氣勢。

空軍軍官學校參戰嘉義市國際管樂節「軍校Battle」。（嘉義市政府提供）

此次快閃演出參與隊伍包括國防大學理工學院風嶺樂儀旗隊、空軍軍官學校、海軍軍官學校軍樂隊、陸軍軍官學校軍樂隊，其中，國防大學理工學院風嶺樂儀旗隊，以俐落儀隊操槍、旗隊與槍法變化著稱，結合陸、海、空、陸戰儀隊特色，剛中帶柔，展現訓練嚴謹爆發力；空軍軍官學校的鼓號聲部節奏明快、音色明亮，展現空軍的速度感與穿透力；海軍軍官學校軍樂隊以厚實的銅管與穩健節奏見長，呈現海軍沉穩的特色；陸軍軍官學校軍樂隊以強烈戰鼓氣勢與鏗鏘步伐，展現陸軍「穩、準、迅」精神，每隊將各以3分鐘濃縮演出互相較勁、對戰。

嘉義市國際管樂節「陸・海・空三軍聯合BATTLE」，12月20日上午快閃演出。（嘉義市政府提供）

嘉義市文化局長謝育哲說，台灣管樂發展與軍樂隊有深厚歷史連結，早期軍樂隊不僅主導儀典活動，也透過嚴謹的訓練培育優秀音樂人才，重視紀律的訓練方式，影響各級學校樂隊發展，奠定台灣管樂普及與蓬勃的基礎，嘉市國際管樂節今年首度將「軍校Battle」納入節目規劃，盼讓市民看見管樂演出的多元型態。

陸軍軍官學校樂儀隊。（嘉義市政府提供）

謝育哲表示，「陸・海・空三軍聯合BATTLE」12月20日上午11點先在市府前快閃演出，下午2點，「管樂踩街嘉年華」在中央噴水池圓環登場；大型晚會邀請歌手范曉萱&100%樂團、YELLOW黃宣熱力演出。

嘉義市文化局表示，今年國際管樂節12月19日至明年元旦舉行，邀請美國、日本、香港、泰國等16支國際樂團共襄盛舉，國內外共有108支優秀隊伍齊聚嘉義，規劃包括室內外音樂會、周邊巡演等活動超過90場，詳情可上「嘉義市國際管樂節」查詢。

