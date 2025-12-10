自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

賞南台灣最大人造雪美景邊吃美食 佐登妮絲城堡雪國情趣滿點

2025/12/10 21:05

佐登妮絲城堡即日起至明年2月22日，推出南台灣最大的人造雪景，每週末限時飄雪登場。（佐登妮絲城堡提供）佐登妮絲城堡即日起至明年2月22日，推出南台灣最大的人造雪景，每週末限時飄雪登場。（佐登妮絲城堡提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕南台灣最大的人造雪降臨佐登妮絲城堡，即日起至2026年2月22日，每週末限時飄雪登場，結合美感展演、城堡雪景與貴族舞會，打造滿滿歐洲雪國風格的冬季聖誕場景！超人氣佐美喵還會驚喜現身聖誕巡遊，陪旅人一起度過最療癒的節慶時光。此外，佐登妮絲攜手知名餐飲集團的新天地餐飲，聯手合作一系列城堡餐飲饗宴，將美景與美食升級成高質感旅遊體驗，首波將於12/20（六）、12/21（日）推出限定「聖誕饗宴」Buffet，不只有豐富吃到飽餐食、更有現切火雞大餐，還加贈聖誕大禮包，歡迎大家進入城堡歡度不一樣的聖誕節。

超人氣IP「佐美喵」陪旅人一起參加聖誕巡遊、合影打卡，還會發送限量可愛小禮物。（佐登妮絲城堡提供）超人氣IP「佐美喵」陪旅人一起參加聖誕巡遊、合影打卡，還會發送限量可愛小禮物。（佐登妮絲城堡提供）

穹頂大廳3樓舉辦畫家陳秋玉個人畫展「城堡故事與浪漫花語」。（佐登妮絲城堡提供）穹頂大廳3樓舉辦畫家陳秋玉個人畫展「城堡故事與浪漫花語」。（佐登妮絲城堡提供）

佐登妮絲城堡的冬季飄雪活動已成南台灣最具儀式感、遊客最期待的浪漫飄雪時刻，今冬城堡再度延續這份珍貴的節慶傳統，即日起至2026年2月22日，每週末下午16：00及17：00飄下限定浪漫白雪，12/24平安夜與12/25聖誕節，更加碼於下午16：00及17；00降雪，超可愛佐美喵也將在12/20、12/21驚喜現身，兩日都將舉辦聖誕舞會，佐美喵將隨遊行隊伍，民眾可和她互動拍照打卡，還有機會領到精美小禮！2026年世界年度夫人先生選拔賽也將於佐登妮絲城堡舉行，12/20聖誕貴族舞會提前開場，各國選手化身歐洲宮廷貴族，華麗舞宴結合城堡美景與節慶氛圍，營造滿滿歐式節慶氛圍。城堡內穹頂大廳3樓同步推出台灣畫家、集象主義創始人陳秋玉個人畫展「城堡故事與浪漫花語」，她首開的「集象主義」為獨特的集錦式繪畫風格，這次展覽作品以旅行城市、花卉與情感意象為主軸，運用鮮明色彩堆疊多層次視覺語彙，在漫步城堡之間，給旅人豐富的想像空間。

佐登妮絲攜手新天地餐飲，共同打造2026佐登妮絲城堡全新美食篇章，提供全新餐旅體驗。（佐登妮絲城堡提供）佐登妮絲攜手新天地餐飲，共同打造2026佐登妮絲城堡全新美食篇章，提供全新餐旅體驗。（佐登妮絲城堡提供）

佐登妮絲與新天地餐飲共同推出節慶限定料理「聖誕聯歡BUFFET饗宴」。（佐登妮絲城堡提供）佐登妮絲與新天地餐飲共同推出節慶限定料理「聖誕聯歡BUFFET饗宴」。（佐登妮絲城堡提供）

聖誕節少不了的聖誕大餐，佐登妮絲城堡攜手新天地餐飲集團推出「聖誕聯歡BUFFET饗宴」，12/20、12/21每日11：00、12：40各一場，最早進駐台灣貴婦百貨BELLAVITA開店創下話題的新天地餐飲集團，這次由星級主廚蔣育生親自為佐登妮絲城堡精心監製，設計中西式聖誕料理，現場並端出烤製現切「聖誕迷迭檸檬烤火雞」，午餐BUFFET原價1,280元，包括總價值2,470元的聖誕大禮包：佐登妮絲城堡門票3張、極光白美白面膜1盒（每盒5片，或水搖滾保濕面膜1盒5片），用餐當日還加碼抽獎，最高可將價值3,170元的保養品「龍血求麗典藏組」帶回家。

佐登妮絲冬季全新推出「脈動30課程」，舒緩肌肉疲勞與緊繃，限時推出優惠體驗價。（佐登妮絲城堡提供）佐登妮絲冬季全新推出「脈動30課程」，舒緩肌肉疲勞與緊繃，限時推出優惠體驗價。（佐登妮絲城堡提供）

此外，年終最繁忙時刻，想送給一年辛苦的另一半或自己深度放鬆療程，佐登妮絲推出全新「脈動30課程」，全程以手掌包覆揉壓，搭配溫熱按摩油與複方精油，深層滲透肌理，舒緩肌肉疲勞與緊繃，30分鐘的高效設計，專為久坐、睡眠不足或壓力大的現代人打造，專屬自我的療癒時刻，即日起至2026年2月，可享限時體驗優惠價。更多相關訊息詳詢佐登妮絲城堡官網。

