藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

大地酒店年度文學講座壓軸場 金鐘獎主持人詹慶齡分享《島讀臺灣》

2025/12/11 11:30

大地酒店文學講座壓軸場次，邀請第60屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」得主詹慶齡老師主講。（劉瑞龍攝，名人書房提供）大地酒店文學講座壓軸場次，邀請第60屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」得主詹慶齡老師主講。（劉瑞龍攝，名人書房提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕今年大地酒店每個月策畫一場文學講座，廣受文化愛好者及旅客歡迎，12月19日（五）晚上8點至10點，酒店特別邀請第60屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」得主詹慶齡，於酒店的光陰部落藏書閣與讀者相聚，分享她以走訪台灣獨立書店與文化現場為基礎所創作的著作《島讀臺灣》，帶領聽眾重新凝視這片土地的故事與閱讀的溫度。

講座地點選在大地酒店最具盛名打卡勝地「光陰部落藏書閣」。（大地酒店提供）講座地點選在大地酒店最具盛名打卡勝地「光陰部落藏書閣」。（大地酒店提供）

大地酒店表示，當晚，酒店將以最純粹、最內斂的方式呈現文學的力量。沒有華麗的儀式，取而代之的是詹老師多年累積的文化觀察、旅途中的相遇、與閱讀在成熟人生中所帶來的深刻陪伴。光陰部落藏書閣的暖光，揉合北投溫泉區特有的靜謐氣息，讓賓客能在木質書香中慢慢說、慢慢聽，讓文字緩緩滲入心底。參與者除可享受兩小時深度對談外，講座亦貼心提供飲品兌換券、精緻小點心與專屬書籤，增添閱讀儀式感，名額限50位。

參加活動的粉絲都可獲得特製精美書籤，還有跟講座老師互動合影的機會。（大地酒店提供）參加活動的粉絲都可獲得特製精美書籤，還有跟講座老師互動合影的機會。（大地酒店提供）

「名人書房之夜住宿專案」附贈雙人下午茶1套。（大地酒店提供）「名人書房之夜住宿專案」附贈雙人下午茶1套。（大地酒店提供）

為了讓旅客得以完整沉浸在這場屬於冬夜的文學體驗中，大地酒店同步推出限量「名人書房之夜住宿專案」。凡於12月19日入住，即可以優惠價入住奇岩客房，隔日享用在地食材烹調的雙人早餐。入住遊客將獲得詹慶齡講座VIP席位，於講座現場與老師近距離交流、簽名互動；房內亦備上詹慶齡著作與客製紀念書籤，為夜讀帶來專屬的收藏記憶。旅客亦可在當日或翌日品嘗雙人下午茶（價值1,580元），或前往The Gaia SPA使用專案贈送的抵用券，讓身心在溫泉鄉的暖意中徹底放鬆，替這趟文學旅程寫下一個溫柔的句點。講座報名專線：02-55518888轉預約中心，更多相關內容詳詢大地酒店官網。

