永慶高中「擁抱梵谷」開展 經典名畫點亮美感教育

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣永慶高中與廣達文教基金會共同合作舉辦「擁抱梵谷，探索生命的調色盤」藝術展，昨（10）日在社區共讀站開幕，展出梵谷經典名畫的複製品，並結合學生的創作與導覽，深化美感教育，鼓勵學子在梵谷充滿激情的畫筆中，找尋自我生命的色彩與力量。

永慶高中校長郭春松、家長會長陳淑紅、家長委員丁金益、嘉義縣府教育處副處長顏廷育、朴子市長吳品叡等為展覽揭幕；顏廷育表示，梵谷在人生低潮時期仍緊握畫筆，描繪自身生命的情感與矛盾，留下時代的風景，鼓勵學生能一同在梵谷的生命色彩中，找到屬於自己的調色盤，揮灑生命色彩。

郭春松說，廣達文教基金會透過「廣達游於藝」美感教育計畫，持續將優質的展覽與學習資源注入校園，「擁抱梵谷，探索生命的調色盤」展示多幅梵谷的經典畫作複製品如〈星空〉、〈向日葵〉及〈麥田群鴉〉，學生能近距離欣賞。

永慶高中「藝術導覽小尖兵」進行導覽，帶領觀眾走進梵谷的創作世界，感受畫作背後的故事與情感；藝術小尖兵李敏綺表示，培訓過程中更加認識梵谷的生平與畫作特色，也學習如何統整資料，以及導覽時如何與觀眾互動表達，增強信心與勇氣。

郭春松說，藝術不只是裝飾，而是學生認識世界、認識自己的一扇窗，感謝廣達文教基金會挹注資源，師生用心投入，讓藝術真正走進孩子心中。

