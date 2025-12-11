自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

永慶高中「擁抱梵谷」開展 經典名畫點亮美感教育

2025/12/11 14:01

永慶高中學生進行導覽。（永慶高中提供）永慶高中學生進行導覽。（永慶高中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣永慶高中與廣達文教基金會共同合作舉辦「擁抱梵谷，探索生命的調色盤」藝術展，昨（10）日在社區共讀站開幕，展出梵谷經典名畫的複製品，並結合學生的創作與導覽，深化美感教育，鼓勵學子在梵谷充滿激情的畫筆中，找尋自我生命的色彩與力量。

「擁抱梵谷，探索生命的調色盤」開展。（永慶高中提供）「擁抱梵谷，探索生命的調色盤」開展。（永慶高中提供）

永慶高中校長郭春松、家長會長陳淑紅、家長委員丁金益、嘉義縣府教育處副處長顏廷育、朴子市長吳品叡等為展覽揭幕；顏廷育表示，梵谷在人生低潮時期仍緊握畫筆，描繪自身生命的情感與矛盾，留下時代的風景，鼓勵學生能一同在梵谷的生命色彩中，找到屬於自己的調色盤，揮灑生命色彩。

郭春松說，廣達文教基金會透過「廣達游於藝」美感教育計畫，持續將優質的展覽與學習資源注入校園，「擁抱梵谷，探索生命的調色盤」展示多幅梵谷的經典畫作複製品如〈星空〉、〈向日葵〉及〈麥田群鴉〉，學生能近距離欣賞。

展覽展出梵谷的複製畫及學生創作。（永慶高中提供）展覽展出梵谷的複製畫及學生創作。（永慶高中提供）

永慶高中「藝術導覽小尖兵」進行導覽，帶領觀眾走進梵谷的創作世界，感受畫作背後的故事與情感；藝術小尖兵李敏綺表示，培訓過程中更加認識梵谷的生平與畫作特色，也學習如何統整資料，以及導覽時如何與觀眾互動表達，增強信心與勇氣。

郭春松說，藝術不只是裝飾，而是學生認識世界、認識自己的一扇窗，感謝廣達文教基金會挹注資源，師生用心投入，讓藝術真正走進孩子心中。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應