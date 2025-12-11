自由電子報
藝術文化

「跑廁所」也能穿越400年？熱蘭遮AR導覽第2期最狂新點位曝光

2025/12/11 14:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕400年前的熱蘭遮市鎮，現在用手機就能「走」進去！南市推出「熱蘭遮AR導覽系統」第2期，透過擴增實境技術重現17世紀安平街景。其中最吸睛的亮點，是新增點位竟設在安平開台天后宮附近「公11」公廁前，被網友笑稱是「最接近歷史的公廁」。

AR擴增實境導覧在安平「公11」公廁前點位，被喻為「最接近歷史的公廁」。（記者洪瑞琴攝）AR擴增實境導覧在安平「公11」公廁前點位，被喻為「最接近歷史的公廁」。（記者洪瑞琴攝）透過熱蘭遮AR導覽系統，「公11」公廁前點位，彷彿觀看昔日熱蘭遮堡。（南市文化局提供）透過熱蘭遮AR導覽系統，「公11」公廁前點位，彷彿觀看昔日熱蘭遮堡。（南市文化局提供）

第2期共新增6大點位，包括妙壽宮、觀音亭、海山館、考古埕、石門國小與「公11」公廁。民眾只需拿起手機或平板，即可穿越時空走入17世紀的安平街道，體驗荷治時期生活場景。系統也提供中、英、日三語版本，方便國內外遊客使用。

對應現址「湯匙山」公墓。（記者洪瑞琴攝）對應現址「湯匙山」公墓。（記者洪瑞琴攝）對應位置昔日為「烏特勒支堡」。（記者洪瑞琴攝）對應位置昔日為「烏特勒支堡」。（記者洪瑞琴攝）

文化局解謎題，原先設定在湯匙山腳下，但後來發現從公廁前往南能看湯匙山（烏特勒支堡），往北能看熱蘭遮堡，視野竟是最清楚的，於是改定點位在這裡，成為此次升級最具話題的焦點。

在石門國小點位位置，昔日是在海上。（南市文化局提供）在石門國小點位位置，昔日是在海上。（南市文化局提供）

內容開發由成功大學跨領域團隊協力完成。成大歷史系助理教授簡宏逸為4個點位，妙壽宮、觀音亭、石門國小與安平古堡點位1，加入人物互動與故事情境，讓使用者不只觀看3D場景，更能「遇見」當年的居民，提升沉浸感。

研究基礎由成大建築系副教授黃恩宇帶領團隊進行。他們比對大量荷治時期史料，如1643年《熱蘭遮市鎮地籍登錄簿》、《熱蘭遮城日誌》、《東印度報告書》、《大員決議錄》，再搭配地圖、建築圖像、日本時代地籍圖、等高線與遺構調查，同時參考荷蘭建築家西蒙．斯蒂文的城市規畫理論，逐步重建出17世紀市鎮與台江內海的歷史地貌。

熱蘭遮AR導覽系統第2期，透過擴增實境技術重現17世紀安平街景。（南市文化局提供）熱蘭遮AR導覽系統第2期，透過擴增實境技術重現17世紀安平街景。（南市文化局提供）

第2期的更新不僅提升內容精度，也讓使用者能在現代街道上看到歷史與現實疊合的景象，更貼近「走在路上就能穿越」的體驗。文化局副局長林韋旭表示，這套系統能為親子、學校、導覽團體帶來更具趣味的學習方式，未來也會持續擴大熱蘭遮相關AR範圍，讓更多人走進台南城市誕生的起點。

