藝文 > 即時

「匯流成冊」市集週末登場 邀民眾看見中壢不同面貌

2025/12/11 14:03

「匯流成冊－書暢老街溪｜壢市集」，將於週末假期在老街溪河川教育中心登場。（苔蘚視角提供）「匯流成冊－書暢老街溪｜壢市集」，將於週末假期在老街溪河川教育中心登場。（苔蘚視角提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕苔蘚視角統籌、瑯嬛書屋共同主辦的「匯流成冊－書暢老街溪｜壢市集」，於13日、14日週末假期的上午11點到晚間7點，將在桃園市中壢區老街溪河川教育中心登場，希望讓民眾透過閱讀，重新連結城市的河岸與街巷，看見中壢不同的面貌。

市集由文化部「創新書市庄頭書展」計畫獎勵辦理，集結超過30家在地與外縣市書店、出版社，還有非政府組織、在地藝文團隊、特色文創品牌等超過50個攤位參與。苔蘚視角表示，為期2天的市集規畫「水怎麼流？」與「在地人在地事」系列講座，還有5條「文化路徑」可帶領民眾步行，認識老街溪的水文、舊城街區、文學地景等。

另，市集還規畫了多場親子活動，包括華語、客語、台語、越南語等多語繪本共讀，以及透過故事與戲劇陪伴歡樂時光的兒童劇場，還有金曲得主羅思容、米莎的音樂演出，精采可期。

