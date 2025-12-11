自由電子報
藝文 > 即時

推廣竹藝之美 台南左鎮竹工藝展移師化石園區

2025/12/11 10:42

台南左鎮首屆竹專業證照班「竹境．時光流」巡迴展覽，移師左鎮化石園區展出。（記者劉婉君攝）台南左鎮首屆竹專業證照班「竹境．時光流」巡迴展覽，移師左鎮化石園區展出。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕推廣竹藝之美，台南左鎮竹專業證照班首屆超過30名學員，歷經1年的學習後，相關作品展開「竹境．時光流」巡迴展覽，繼第1站左鎮老街之後，15日起將移師左鎮化石園區展出，希望讓更多人看見竹工藝的多元呈現。

台南左鎮首屆竹專業證照班30多位學員於左鎮化石園區布展。（記者劉婉君攝）台南左鎮首屆竹專業證照班30多位學員於左鎮化石園區布展。（記者劉婉君攝）

台南左鎮竹專業證照班由常在文創空間藝術家林昭慶推動，學員從剖竹、削竹蔑開始學起，進而編織各種基本圖騰和大小竹器，有竹燈、箭袋、水果籃、購物袋等早期日常生活中使用的竹器具及創新作品。

台南左鎮首屆竹專業證照班「竹境．時光流」巡迴展覽，移師左鎮化石園區展出。（記者劉婉君攝）台南左鎮首屆竹專業證照班「竹境．時光流」巡迴展覽，移師左鎮化石園區展出。（記者劉婉君攝）

首屆學員的作品在左鎮老街展出期間，獲得熱烈迴響，指導老師徐碧霞近日再帶著學員前往左鎮化石園區布展，自15日起展至明年2月24日止，明年端午節前將巡迴於山區各個博物館展出。

林昭慶表示，竹子需要手藝才能更有深度，並與生活產生溫度，文化底蘊也需要更多文化注入。此次竹工藝展融合許多創意點子，希望讓民眾看到不同的竹工藝。化石園區的化石是地層裡凝固的時間，竹器為生活中流動的化石，期盼藉由展覽分享竹的溫潤與韌性，感受人、土地與時間的深刻連結。

