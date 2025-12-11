台中綠美圖週六開館 展覽「世界的索引」如城市百科全書

中市圖「世界的索引」展出奇美博物館「鳳頭蒼鷹標本」。（文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中綠美圖由市府自籌52.99億元打造，後天週六（13日）下午1點正式開館，綠美圖為美術館與圖書館共融空間，其中，台中市立圖書館開館展「世界的索引」，匯集法國18世紀引領啟蒙運動「百科全書」，並展出奇美博物館「鳳頭蒼鷹標本」，帶領民眾展開跨越3世紀知識旅程。

綠美圖從10月28日開始試營運，吸引超過22萬人次入館，週六13日下午1點將正式開放公眾入場，開館展「世界的索引」將展現中市圖做為「城市百科全書」定位，文化局指出，「世界的索引」透過狄德羅等人編纂「百科全書」，回望人類在過去3百年間理解世界方式，展覽呈現知識分類與詮釋，也展現圖書館陪伴市民拓展視野、深化思考及參與知識建構搖籃。

「世界的索引」策展人張婉真教授說，展覽以「記憶、理性、想像」3大主題梳理知識脈絡，引導民眾在不同思維模式間自由穿梭，至於空間融入18世紀洛可可美學，營造兼具知識深度與歷史氛圍觀展體驗。

中市圖「世界的索引」策展人張婉真教授擺放展品（右）。（文化局提供）

文化局長陳佳君強調，展覽除了展出澄定堂珍藏的「百科全書」，也與奇美博物館、國立科學工藝博物館及國立台灣大學醫學院等機構合作，借展19世紀印刷機、鳥鳴琴、燈籠鐘、鳥類標本與腦神經模型等珍貴館藏，展期自12月13日至明年5月31日，在圖書館3樓大廳、5樓世界講堂、6樓語言文學區展出。

