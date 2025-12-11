台灣出版品北京書展未如預期抵達 台灣版協：因書單量大與包裝規範調整

〔記者董柏廷／台北報導〕2025北京國際圖書博覽會於6月舉行，展期間部分台灣出版品未於第一時間完整抵達展場，引發出版界討論。本報記者近日接獲業界反映，指今年部分出版社提供的參展書籍，現場書籍到場情況與原先預估略有差異。率團參加中華民國圖書出版事業協會（簡稱臺灣版協）表示，今年書單量大、審查流程及包裝規範調整，確實造成部分書籍延遲，但強調均已依大會要求運送。

據《中央社》報導，今年確實出現部分台灣出版品因大陸內部作業延宕未如期到場，包含語言、學習及科學類等出版品。本報據此向臺灣版協查證，協會於書面回覆中說明，本屆由台灣送審的書目約1,795冊，較往年增加許多，經主辦單位書目審查後，依照出版年份、屬性與是否符合「留購」條件等項目進行篩選。

請繼續往下閱讀...

臺灣版協指出，今年主辦方首次要求將「留購」與「不留購」書籍分別包裝運送。因通知時間接近既定出貨時程，需重新分類與包裝部分已集貨的書籍，導致物流時間受到壓縮，部分書籍因此較預期時間更晚抵達展場。協會強調，此情況屬流程變動造成的延後，而非未運抵。此外，有出版業者向本報表示，今年確實感受書籍到場進度與原先期待略有落差，但多數業者基於產業合作關係，對具體情況多以「不便回應」婉拒受訪，記者曾去電向參展之一台灣商務印書館查證，對方也表示目前不再回應相關事宜。

除物流議題外，部分業界人士也關注台灣版協與中國單位的交流情況。台灣版協回覆指出，2023年書展期間，台灣參展團拜訪九州出版社時，九州出版社方面確曾安排國台辦相關人員在場「關心產業發展」，臺灣版協強調，該場合屬出版單位安排，並非由官方主動邀約，性質為一般性交流。

有出版業者認為，國際書展作業牽涉審查、物流與展務規範，流程變動時若能提前公告，有助出版社掌握出貨準備與洽談時程，並降低版權商談受影響的風險。臺灣版協表示，未來將持續依照大會規範協助出版業者參展，並願意就流程細節持續與業界溝通。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法