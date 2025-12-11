「萬人牽手護古城」遇風雨 全教產批拉群眾冒險 屏縣府：安全是最優先考量

恆春居民6日熱情參與護城行動。（資料照，屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕本（12）月6日配合恆春文中心劇場館開幕，「萬人牽手護古城」活動於恆春4個城門登場，當天天候不佳，學校師生、家長在風雨交加中與會，全國教育產業總工會今（11）日發布聲明，質疑活動忽略安全，文化守護變成群眾冒險。屏東縣政府回應，安全永遠是最優先的考量，未來會採取更嚴謹的標準規畫每一場公共活動。

全國教育產業總工會表示，本月6日屏東縣文化處主辦、瓊麻園城鄉文教發展協會承辦的「萬人牽手護古城」，原意是以大型活動喚起社會對恆春古城的重視，透過牽手圍城、歌唱民謠、點燈空拍，營造守護文化的象徵性畫面，然而華麗的願景背後，卻是基層教育體系、家長與居民在風雨中長時間暴露於危險環境的現實。

全教產指出，基層教師反映，活動缺乏專業規畫，學校被迫成為勞務執行單位，活動當天流程僵固，老師帶著家長與孩子溼冷排隊定位，期盼傍晚5點半正式演出，然而6點以為要牽手點燈時，舞台還在表演，6點20分長官仍在致詞，鄉親在風雨中待了約2小時。活動初衷值得肯定，然而文化守護不能建立在群眾冒險與安全輕忽之上。

屏東縣政府今天表示，針對全國教育產業總工會及各界近日來對日前「萬人牽手護古城」活動所提出的意見，屏東縣政府深表重視並虛心承受，活動當天天候不佳，讓許多參與活動的師生與家長因此受到影響，向所有辛苦的民眾、師生表達最誠摯的感謝。

文化處表示，為了活動安全，與承辦的瓊麻園城鄉文教發展協會共同動員志工於城門進行維管及巡視照護，也立即啟動雨備，所有參與人員在會後平安撤回。活動結束後第一時間也請教育處與學校協助，主動並隨時關切學生後續狀況。對於活動執行的任何不足，會全面檢視相關流程，安全永遠是最優先的考量。

瓊麻園城鄉文教發展協會也指出，當天有家長與小朋友因風雨先行離場，但堅持留在現場的都認為活動很有意義，一起點燈、一起唱歌，發揮了恆春人的韌性。

