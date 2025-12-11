睡魔囃子、跳人、曳き手 台灣燈會將重現青森睡魔祭遊行演出

林廣海與日本通運睡魔實行委員會於2022年展示的《土岐元貞 豬鼻山的勇名》。（下町貴族、文化總會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化總會將於2026台灣燈會期間，舉辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」，不僅是睡魔祭首次在亞洲進行海外大型創作展出，還將呈現最原汁原味的青森睡魔祭，邀請青森睡魔祭遊行中的核心陣容來台演出，包括伴奏樂隊「睡魔囃子」、燈籠旁的舞者「跳人」和負責拉動燈籠的「曳き手」，以最高規格在台灣燈會現場重現青森夏日祭典的熱鬧與感動。

諏訪慎與睡魔愛好會於2024年展示的《大海的守護神 天妃》。（下町貴族、文化總會提供）

文總說明，「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」活動，將安排青森睡魔祭相關團隊與在地學校、社團進行交流，透過工作坊與糊紙技藝示範，帶領民眾認識睡魔文化並參與創作，此外，嘉義縣永慶高中也將參與遊行，與睡魔團隊聯手拉動燈籠。遊行開放台灣民眾參與，體驗日本傳統祭典中的特殊舞蹈，促進台日兩國在文化、藝術與民間情感上的有更深的連結。

睡魔祭遊行「跳人」。（下町貴族、文化總會提供）

「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」將於台灣燈會登場，展出期間為3月3日至15日，邀請青森頂尖睡魔師，於嘉義縣現地創作大型睡魔燈籠，並推出「台日友好燈籠」募款計畫，期盼全民共同成為台日友好的延續者，更多活動資訊將陸續公布於文化總會粉絲專頁。

