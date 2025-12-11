羅東高中江翊丞《傳聲筒》 獲文化部首屆青漫獎個人組金獎

羅東高中江翊丞創作《傳聲筒》，獲文化部首屆青漫獎個人組金獎。（羅東高中提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕羅東高中高二人文與社會科學資優班學生江翊丞，從小熱愛藝術創作，爸媽還在家裡放一面大白板，鼓勵他自由發揮、展現創意，父子更會一起研究動畫，今年憑藉漫畫作品《傳聲筒》，榮獲文化部首屆「青漫獎」個人組金獎。

江翊丞自國小3年級開始接觸動畫作品，每晚8點還是與父親的動畫時間，也會購買漫畫作品一起看，培養出對漫畫創作的興趣，並在國小6年級時開始自學畫圖，持續創作至今。

作品《傳聲筒》僅用4頁篇幅，講述完整且動人故事，文化部評審團給予高度評價，認為「好的故事源自簡單卻具張力的核心創意」，作品能在極短篇幅內清楚敘事，並引發讀者共鳴，甚至令人落淚，是短篇漫畫的完美示範。

江翊丞說，這次能將故事與情感表達濃縮在3頁內，是因為高一自主學習，時間不夠清楚地畫出一篇完整的故事，於是改用意象的方式，將故事與感情濃縮進極短的篇幅，也特別感謝日常生活中老師們的指導和訓練。

羅東高中校長張家豪說，羅高人文與社會科學資優班目前歷經4年經營，除第3屆江翊丞以漫畫創作榮獲金獎外，第2屆學生也獲得第24屆全國高中地理奧林匹亞競賽的金牌殊榮。

