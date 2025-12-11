自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

羅東高中江翊丞《傳聲筒》 獲文化部首屆青漫獎個人組金獎

2025/12/11 15:40

羅東高中江翊丞創作《傳聲筒》，獲文化部首屆青漫獎個人組金獎。（羅東高中提供）羅東高中江翊丞創作《傳聲筒》，獲文化部首屆青漫獎個人組金獎。（羅東高中提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕羅東高中高二人文與社會科學資優班學生江翊丞，從小熱愛藝術創作，爸媽還在家裡放一面大白板，鼓勵他自由發揮、展現創意，父子更會一起研究動畫，今年憑藉漫畫作品《傳聲筒》，榮獲文化部首屆「青漫獎」個人組金獎。

江翊丞自國小3年級開始接觸動畫作品，每晚8點還是與父親的動畫時間，也會購買漫畫作品一起看，培養出對漫畫創作的興趣，並在國小6年級時開始自學畫圖，持續創作至今。

作品《傳聲筒》僅用4頁篇幅，講述完整且動人故事，文化部評審團給予高度評價，認為「好的故事源自簡單卻具張力的核心創意」，作品能在極短篇幅內清楚敘事，並引發讀者共鳴，甚至令人落淚，是短篇漫畫的完美示範。

江翊丞說，這次能將故事與情感表達濃縮在3頁內，是因為高一自主學習，時間不夠清楚地畫出一篇完整的故事，於是改用意象的方式，將故事與感情濃縮進極短的篇幅，也特別感謝日常生活中老師們的指導和訓練。

羅東高中校長張家豪說，羅高人文與社會科學資優班目前歷經4年經營，除第3屆江翊丞以漫畫創作榮獲金獎外，第2屆學生也獲得第24屆全國高中地理奧林匹亞競賽的金牌殊榮。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應