自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

已故畫家李明彥遺作重現 填補嘉義藝術史不可缺少的一塊

2025/12/11 15:44

李明彥的姊姊李雅絲（左起）、高明寺蔡順仁總幹事（中）及策展人莊玉明。（莊玉明提供）李明彥的姊姊李雅絲（左起）、高明寺蔡順仁總幹事（中）及策展人莊玉明。（莊玉明提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕在嘉義藝文界鮮為人知、已故的藝術家李明彥（1965-2019），作品色彩豐富，他逝世多年後，作品由高明寺總幹事蔡順仁發掘、收藏，最近由台陽美術協會秘書長莊玉明策展的「熾熱浮生——李明彥創作展」回顧展，正在朴子市高明寺藝文展示室展出，填補近代嘉義藝術史上「不可缺少的一塊」拼圖，讓李明彥充滿生命力的畫作重現天日。

在嘉義地區鮮少人知的已故畫家李明彥。（莊玉明提供）在嘉義地區鮮少人知的已故畫家李明彥。（莊玉明提供）

出生於嘉義縣朴子、曾旅法取得法國藝術家居留資格的李明彥，一生追求藝術，創作風格追摹克林姆等大師，作品張力十足，具生命力與律動感，長期在北部教畫、創作，15年前回到嘉義縣，在故鄉作畫，但鮮為人知，2019年逝世後，大量畫作曾被塵封在農舍畫室。

今年7月，高明寺總幹事蔡順仁接獲朴子在地青農友人頴佳夫婦與吳永紳來電，詢問是否能協助典藏一批即將因農地出售而面臨去處問題的畫作，蔡順仁了解李明彥的事蹟之後，深覺不能讓這位在地藝術家的火花熄滅，將上百幅遺作搬進高明寺收藏。

李明彥的作品〈人形棺系列之一〉。（記者林宜樟攝）李明彥的作品〈人形棺系列之一〉。（記者林宜樟攝）

「朴子在地畫家用盡青春觸發的火花，不能就讓它熄滅」，蔡順仁表示，在獲得家屬無償捐贈典藏授權後，也積極聯繫嘉義縣文化觀光局與藝文界，希望能給予專業協助。

作品經由莊玉明等專家鑑析，確定李明彥的藝術價值與創作歷程；莊玉明說，李明彥是近代嘉義藝術家拼圖不可缺少的一塊，作品充滿生命力與律動感，是一位持續熱烈追求藝術的畫家，作品風格明顯，具當代感，「太可惜了！再多個10年給他，他應就會被看見，我們想辦法讓他被看見吧！」

李明彥的作品在高明寺展出。（記者林宜樟攝）李明彥的作品在高明寺展出。（記者林宜樟攝）李明彥的作品色彩豐富。（記者林宜樟攝）李明彥的作品色彩豐富。（記者林宜樟攝）

展覽共展出李明彥的15件繪畫作品及1件雕塑作品，涵蓋各時期代表作，包括1980年代中期靜物畫〈有紅蘿蔔的靜物〉，以及充滿生命張力的〈隨行〉、〈浮生〉、〈熾熱〉和〈人形棺系列之一〉等，將展出至明年1月4日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應