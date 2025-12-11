自由電子報
藝文 > 即時

第13屆X-site計畫首獎出爐 「做白工作室」《鏡・亭・山：相看兩不厭》獲得

2025/12/11 20:37

《鏡・亭・山：相看兩不厭》以「鏡、亭、山」為概念，結合北美館蛇紋石地坪揭示地面層水平線條的方式，創造出交疊的新空間。（北美館提供）《鏡・亭・山：相看兩不厭》以「鏡、亭、山」為概念，結合北美館蛇紋石地坪揭示地面層水平線條的方式，創造出交疊的新空間。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的第13屆 X-site 計畫經兩階段評選後，由「做白工作室」以《鏡・亭・山：相看兩不厭》獲得首獎。作品將以「鏡、亭、山」為主要概念，結合台北市立美術館廣場的蛇紋石地坪並重新詮釋，透過局部揭示地面層水平線條的方式，創造出交疊的新空間。

《鏡・亭・山：相看兩不厭》以「拉起廣場地表」為構想，重新形塑北美館戶外廣場的地貌輪廓，開展具多層次感知的空間經驗，作品延伸廣場原有的蛇紋石地坪語彙，巧妙運用反面向的懸浮鏡面，建立一處兼具遮蔭效果、以上升量體形成開敞視域的全新地景裝置；同時結合聲音與互動元素，為觀眾創造走入美術館的驚喜入口，提出更多對於未來的場域想像。

第13屆 X-site 計畫經兩階段評選後，由「做白工作室」以《鏡・亭・山：相看兩不厭》獲得首獎。（北美館提供）第13屆 X-site 計畫經兩階段評選後，由「做白工作室」以《鏡・亭・山：相看兩不厭》獲得首獎。（北美館提供）

評審團表示：「《鏡・亭・山：相看兩不厭》以簡潔有力的手法，重新詮釋入口的建築邊界。而作品的雙面性閱讀，一方面暗示廣場下方有地下展演空間，另一方面鏡面反射材質所形塑的內面空間，提供觀眾進出北美館時辯證內與外、自身與作品的相對關係，是其亮點特色。」

將基地實際環境，輕巧的建築手法與不同面向的模仿、轉換、堆疊，創造出既真實又夢幻的風景，同時重新定義廣場的面向及動線。作品在廣場與建築之間提升一個新的邊界語彙，藉由未設錨固點，釋放出一片完全穿透、不受柱列干擾的自由場域；一道從地平線延伸而出的線條，在輕重與起落之間，也重新定義北美館廣場與觀眾之間的互動關係。

入圍複選的團隊另包含波缽《波缽》、雨露工作室《傘之廊》、一分之一《一分之一》、對數設計《之間—時間的堆砌與編織》、曦立方設計研究室《流動碎片—填石造路》。

